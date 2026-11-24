Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE estuvo presente en el concierto conmemorativo por el 130º aniversario de la Banda de los Supremos Poderes, realizado el viernes 20 de noviembre en el marco de la reapertura del Teatro Nacional Manuel Bonilla, tras más de un año de trabajos de restauración.

El concierto contó con la presencia de Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, y de Yasser Handal Cárcamo, secretario de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. También asistieron Andrés Ehrler Martínez, ministro de Turismo, y Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH).

Una noche para celebrar la cultura hondureña

La velada reunió a distintas generaciones en una sala que volvió a poner en funcionamiento su tramoya original. Durante el concierto, la Banda rindió homenaje a tres de sus exdirectores y celebró con el público una trayectoria de 130 años de música en Honduras.

“En Banco LAFISE nos honra ser parte de una noche tan especial en la que celebramos los 130 años de la Banda de los Supremos Poderes y la reapertura del teatro Nacional Manuel Bonilla. La cultura nos une, fortalece nuestra identidad y nos permite compartir de generación en generación, el orgullo de ser hondureños", expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE Honduras.

También añadió: "Nos alegra haber apoyado una noche que reconoce a nuestros músicos y devuelve al público un espacio para encontrarse y disfrutar del arte" puntualizó Lozano Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LAFISE reafirma su compromiso con el patrimonio nacional

Con este patrocinio, Banco LAFISE reafirma su apoyo a las iniciativas que acercan el arte a la comunidad y contribuyen a mantener vivo el patrimonio cultural de Honduras.