Tegucigalpa, Honduras-. Celebrar 50 años de historia es también reconocer a quienes han hecho posible este recorrido. Gracias a la visión y el compromiso de sus propietarios, así como a la confianza y preferencia de generaciones de clientes, Hotel Alameda continúa escribiendo su historia y fortaleciendo su apuesta por la hospitalidad y el desarrollo del turismo en Honduras. Una trayectoria construida con el propósito de brindar experiencias memorables a quienes eligen sus instalaciones. Hay lugares que se convierten en parte de la memoria colectiva de una ciudad, espacios donde las celebraciones, los encuentros y los momentos importantes permanecen en el recuerdo y Hotel Alameda es uno de ellos. Desde su fundación, el 20 de noviembre de 1976, ha construido una historia estrechamente vinculada con la vida social, empresarial y familiar de los hondureños.

Durante estos 50 años, sus instalaciones han sido escenario de bodas, banquetes navideños, reuniones empresariales y encuentros familiares que han reunido a distintas generaciones. Más que un espacio de hospedaje, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan un lugar donde compartir y celebrar ocasiones especiales. Para la lic.Erika Mabel Pineda, Gerente de Operaciones de Hotel Alameda, alcanzar este aniversario representa consolidar una trayectoria basada en la confianza y el compromiso con el país. “Significa consolidar un legado de historia, hospitalidad y confianza que evoluciona con visión de futuro y reafirma su compromiso con el desarrollo económico y turístico del país”, expresó.

Esta celebración también marca una nueva etapa para la institución, que ha apostado por una remodelación integral de sus instalaciones y la modernización de sus servicios para responder a las expectativas de los huéspedes actuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Innovación sin perder la esencia

La transformación de Hotel Alameda se refleja en sus 75 habitaciones, diseñadas bajo un concepto moderno y minimalista, con tecnología de punta, conectividad de alta velocidad y espacios funcionales que buscan brindar comodidad tanto a viajeros de negocios como a visitantes que desean disfrutar de Tegucigalpa.

A esta renovación se suma Once 101 Bistro Latino, su nueva propuesta gastronómica, que ofrece un menú de temporada inspirado en los sabores latinoamericanos. Este concepto busca conectar con nuevas generaciones de comensales que valoran las experiencias culinarias dinámicas y atractivas.

Sin embargo, la evolución no se limita a la infraestructura. La capacitación constante de sus colaboradores permite fortalecer los estándares de servicio y conservar la calidez humana que caracteriza a la hospitalidad. Desde Talento Humano, la Lic. María Fernanda Valladares destaca que los colaboradores han sido el corazón y el pilar fundamental de Hotel Alameda durante estos 50 años de trayectoria. Señala que detrás de esta historia existen generaciones de personas que, con su esfuerzo, compromiso y vocación de servicio, han contribuido significativamente al crecimiento de la institución, dejando huellas a través de su trabajo y dedicación.

Asimismo, resalta que cada uno de ellos ha sido parte esencial para mantener viva la esencia de hospitalidad que caracteriza al hotel, permitiéndoles continuar construyendo juntos una historia llena de experiencias, aprendizajes y momentos que forman parte de su legado.

Las personas que mantienen vivo el legado

Detrás de cada habitación preparada, evento organizado y huésped recibido existe un equipo humano que hace posible la experiencia. La trayectoria de Hotel Alameda también se cuenta a través de quienes han encontrado en sus instalaciones un espacio para crecer profesionalmente y construir parte de su vida.

Uno de esos testimonios es el de Juan Carlos Grandez, del área de Contabilidad, quien suma 31 años de trabajar en la institución. Su historia comenzó cuando realizó su práctica profesional en el área contable y posteriormente recibió la oportunidad de integrarse al equipo.

“El Hotel Alameda no ha sido solo mi lugar de trabajo durante muchos años; si no que también aquí he crecido profesionalmente y he tenido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias" expresó Juan Carlos Grandez, quien manifiesta sentirse orgulloso y feliz de pertenecer a esta familia. Esa identificación también está presente en Danny Méndez, capitán de meseros, quien considera que formar parte de una institución con más de 50 años de historia representa un orgullo y una responsabilidad.

Para él, la identidad, la trayectoria y el sentido de pertenencia distinguen al hotel como lugar de trabajo, al brindar oportunidades para aportar talento, aprender y crecer junto a un equipo comprometido con la calidad. “Que el Hotel Alameda continúe creciendo, innovando y conservando esa esencia de hospitalidad que lo ha caracterizado durante generaciones. Que sigamos construyendo juntos muchos años más de éxitos, dejando huellas positivas en cada persona que nos visita”, compartió Danny Méndez en su mensaje de aniversario.

Con la mirada puesta en el futuro, Hotel Alameda busca continuar fortaleciéndose como referente de hospitalidad y servicio de calidad en la región. Su renovación, la propuesta gastronómica de Once 101 Bistro Latino y el compromiso de sus colaboradores forman parte de esta nueva etapa. En esta celebración de 50 años, Hotel Alameda extiende una felicitación muy especial a sus propietarios, cuyo compromiso, visión y esfuerzo han sido fundamentales para sostener esta empresa a lo largo del tiempo, fortalecer su inversión e impulsar su evolución. Asimismo, expresa su más sincero agradecimiento a cada uno de sus clientes por la confianza y preferencia demostradas durante estas cinco décadas. Su respaldo ha sido parte esencial de esta historia y una motivación para continuar renovándose, creciendo y ofreciendo experiencias de hospitalidad que perduren en la memoria de quienes visitan sus instalaciones.

Para finalizar Jonathan Schacher, presidente de Hotel Alameda expresó: “Continuamos el legado que nos dejó nuestro padre, Ronaldo Schacher, con el compromiso de hacer sentir en casa a cada persona que nos visita. Celebrar 50 años de historia nos llena de orgullo y nos motiva a seguir brindando hospitalidad con la misma calidez de siempre”.