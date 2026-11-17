Tegucigalpa, Honduras-. La riqueza cultural, los sabores tradicionales y las costumbres que distinguen la Navidad hondureña serán protagonistas de la campaña nacional "Navidad en mi Pueblo", una iniciativa impulsada por el Gobierno de la República, con el acompañamiento de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y el respaldo del sector privado, a través de organizaciones como la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), así como de la banca nacional y otras instituciones comprometidas con el fortalecimiento de esta propuesta.

La iniciativa busca fortalecer la identidad nacional, promover el turismo interno y generar oportunidades para las economías locales, poniendo en valor las tradiciones que hacen de cada municipio un lugar único durante la temporada navideña.

Tradiciones que unen a Honduras

Del 1 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, la campaña contará con la participación de municipalidades de las siete regiones turísticas del país, promoviendo sus tradiciones y expresiones culturales durante la temporada navideña. Desde los nacatamales preparados en familia y las tradicionales torrejas hasta las posadas, los nacimientos de pino y musgo, las pastorelas y las celebraciones comunitarias, Honduras conserva expresiones culturales que forman parte de su patrimonio y que representan una oportunidad para redescubrir el valor de nuestros pueblos.

Sabores y cultura de cada pueblo

Como parte de esta propuesta, cada municipio tendrá la oportunidad de proyectar tres elementos representativos de su identidad navideña: una tradición que desea recuperar o fortalecer, un sabor característico de su gastronomía local y una noche especial en la que compartirá sus celebraciones con visitantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, los hondureños podrán conocer y disfrutar de las distintas manifestaciones que hacen única la Navidad en cada localidad, entre ellas posadas, procesiones de faroles, nacimientos comunitarios, recetas familiares, dulces tradicionales y otras expresiones que mantienen vivas las costumbres de generación en generación.

La campaña contempla, además, una ruta nacional de celebraciones, el recetario digital "La Receta de mi Pueblo", dedicado a reconocer el legado de las cocineras tradicionales, y el pasaporte «Navidad en mi Pueblo», concebido como una pieza de colección para los viajeros que recorran los municipios participantes y que, además, les permitirá acceder a recompensas como parte de esta experiencia. Asimismo, se reconocerá a las abuelas y los abuelos como verdaderos "Guardianes de la Tradición", por ser quienes conservan y transmiten los conocimientos, las historias, las recetas y las costumbres que dan identidad a cada comunidad. La iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a ese legado, promoviendo el aprendizaje y asegurando que estas tradiciones continúen vivas a través del tiempo.