Reconocen a 89 empresas y dos gremios con el SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable

San Pedro Sula, Honduras. La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró la XX edición del SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una gala que reunió a representantes del sector empresarial hondureño para conmemorar dos décadas de trayectoria de una iniciativa dedicada a reconocer e impulsar la gestión responsable y sostenible de las organizaciones en el país. En esta edición conmemorativa, 89 empresas y dos gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el SELLO FUNDAHRSE de ESR por integrar las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión. Este reconocimiento pone de manifiesto la participación del sector privado en la construcción de un modelo de desarrollo que genere oportunidades y bienestar para Honduras.

Veinte años de historia

Desde su creación, el SELLO FUNDAHRSE de ESR ha contribuido a visibilizar a las organizaciones que incorporan la responsabilidad social empresarial en sus decisiones y operaciones. A lo largo de estas dos décadas, la iniciativa ha acompañado la evolución de una visión empresarial que reconoce que el crecimiento de una organización también está vinculado con su capacidad de generar valor para las personas, las comunidades y el entorno. Como parte de esta edición especial, se destacó a seis empresas que cumplen 20 años de recibir el SELLO FUNDAHRSE de ESR: BAC, BATCA, Cargill, Ficohsa, Grupo Flores y Grupo Kattan, cuya permanencia en esta iniciativa representa un hito en la conmemoración de sus dos décadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su trayectoria constituye una oportunidad para reconocer la continuidad de los esfuerzos empresariales en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, así como la importancia de mantener estos compromisos integrados en la gestión de las organizaciones.

Una noche para reconocer y renovar compromisos

La gala conmemorativa reunió a líderes empresariales, representantes de organizaciones nacionales, internacionales e invitados especiales en una noche dedicada a reconocer los avances del sector privado hondureño en responsabilidad social y sostenibilidad. La ceremonia combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país.

Entre los invitados especiales y representantes de organismos de cooperación y gobierno estuvieron: Juan Carlos García, Secretario de Estado en el Despacho de Presidencia; Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas; Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras; la Dra. María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y Ana Clemencia Bueso, secretaria de la Junta Directiva de FUNDAHRSE.

En el marco de esta conmemoración, Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, destacó que los 20 años del SELLO FUNDAHRSE representan una trayectoria construida sobre el compromiso, la visión compartida y la convicción del sector empresarial de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras. Asimismo, resaltó el valor de la responsabilidad empresarial como un motor de cambio y transformación social. “Estos 20 años son el resultado de decisiones sostenidas, de convicciones compartidas y de personas que han trabajado para demostrar que la responsabilidad empresarial puede generar transformaciones positivas en nuestra sociedad”, destacó.

Faraj informó que en el año 2025 las empresas miembros de FUNDAHRSE invirtieron 946 millones de lempiras en iniciativas de impacto social. Dicha inversión se canalizó hacia áreas clave como salud, educación, nutrición y medio ambiente. El presidente de FUNDAHRSE enfatizó que la responsabilidad social no recae únicamente en el gobierno, sino también en el sector privado, por lo que se hizo un llamado a más empresas a unirse a esta iniciativa. “El país necesita el sector privado, no solamente es un deber del Gobierno, también es un deber del sector privado. Así que invitamos a más empresas a unirse”, resaltó Faraj.

Reconocimientos especiales

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a profesionales que contribuyen al impulso de la sostenibilidad y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial. En la categoría Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial, el reconocimiento fue otorgado a Leonel Gianini, CEO de Supermercados La Colonia. En la categoría Gerente Comprometido con la RSE y la Sostenibilidad, se distinguió a Gabriela Carvajal, gerente senior de asuntos corporativos y sostenibilidad de Dinant. Por su parte, la categoría Colaborador de FUNDAHRSE del Año reconoció a Yosseline Gálvez, directora de desarrollo institucional y comunicaciones. Estos reconocimientos destacaron el liderazgo, la dedicación y las contribuciones de quienes promueven la integración de la sostenibilidad en las decisiones y prácticas de las organizaciones.

Compromiso integral