Cenosa fortalece su compromiso social y ambiental con 19 años de reconocimiento Fundahrse

Tegucigalpa, Honduras-. Cementos del Norte S.A. (Cenosa) recibió, por décimo noveno año consecutivo, el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), un reconocimiento que destaca la continuidad de sus prácticas sociales, ambientales y económicas. La distinción fue entregada durante la XX edición del Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable, una celebración que reunió a representantes del sector empresarial hondureño para conmemorar dos décadas de esta iniciativa. En esta edición, 89 empresas y dos gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el reconocimiento por incorporar criterios de responsabilidad y sostenibilidad en su gestión.

Para Cenosa, esta nueva distinción representa tanto el reconocimiento a una trayectoria como la responsabilidad de mantener y ampliar sus aportes en las comunidades donde desarrolla sus operaciones. “Para nosotros, recibir por décimo noveno año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable representa mucho más que un reconocimiento; es la reafirmación de nuestro compromiso con la sostenibilidad y con el desarrollo de Honduras”, expresó Edwin Argueta, gerente general de Cementos del Norte S.A.

Impacto social

La relación con las comunidades constituye uno de los principales ejes de la estrategia de responsabilidad social de Cenosa. A través de diferentes programas, la compañía ha impulsado iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vivienda, fortalecer la educación, apoyar los servicios de salud y contribuir a la infraestructura comunitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los proyectos destacados es Pisos S3, desarrollado en alianza con Hábitat para la Humanidad y gobiernos locales, mediante el cual se han beneficiado más de 700 familias con la sustitución de pisos de tierra por superficies de concreto. Esta intervención busca contribuir a condiciones habitacionales más dignas y reducir los riesgos sanitarios asociados con los pisos de tierra. En materia educativa, la empresa mantiene programas de apoyo a la infraestructura escolar y alimentación infantil. Entre sus acciones recientes destaca la inauguración de un módulo escolar en Río Bijao, que representó una inversión superior a los 3 millones de lempiras. Asimismo, mediante el programa de merienda escolar, más de 800 niños reciben apoyo alimentario para favorecer su permanencia y desempeño en las aulas.

La protección del recurso hídrico también forma parte de esta agenda. La construcción de la represa Chorros de Baracoa, con una inversión superior a los 4 millones de lempiras, representa un esfuerzo orientado a beneficiar directamente a más de 15 comunidades del municipio de Puerto Cortés, mediante el fortalecimiento del acceso y la disponibilidad del agua. Estas acciones se complementan con el respaldo a centros de salud, campañas preventivas y proyectos de infraestructura comunitaria, entre ellos la pavimentación de accesos, construcción de puentes peatonales y mejoramiento de sistemas de drenaje. Diana Vázquez, jefe de Responsabilidad Social de Cementos del Norte, explicó que estos programas buscan generar resultados concretos en las zonas de influencia de la compañía.

“Hemos beneficiado a más de 700 familias, sustituyendo sus pisos que antes eran de tierra y hoy son de concreto. También fortalecemos la educación con infraestructura escolar, merienda escolar y diferentes programas en beneficio de las comunidades”, señaló.

Gestión ambiental