COACEHL se convierte en la primera cooperativa de Honduras en recibir el Sello Fundahrse de ESR

Tegucigalpa, Honduras-. Cooperativa COACEHL continúa siendo referente de crecimiento y solidez en la historia del cooperativismo hondureño al convertirse en la primera cooperativa del país en recibir el Sello Fundahrse como una Empresa Socialmente Responsable, un reconocimiento que destaca su compromiso con la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. La distinción, otorgada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), representa un importante logro en la historia de COACEHL ya que la consolida como una organización que promueve prácticas responsables que contribuyen al bienestar de sus afiliados, colaboradores y las comunidades.

Un reconocimiento que distingue su compromiso

De esta manera, la profesora Gloria Soriano Presidenta de la Junta Directiva, expresó: “Para nuestra cooperativa es un orgullo institucional y, primeramente, una gratitud a Dios, porque responde a nuestro deseo de trabajar por el bien común. Todos nuestros colaboradores tienen el compromiso de contribuir a resolver las necesidades de nuestra patria. Además, representa un precedente para el movimiento cooperativo hondureño, al demostrar que, mediante la unión, la solidaridad y la práctica de nuestros principios y valores, podemos generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y de las personas que nos necesitan. Hacemos un llamado a todas las cooperativas del país para que nos unamos en un solo haz de voluntades y busquemos alternativas de solución a los desafíos que enfrenta Honduras, preparándonos también para el futuro”.

Este reconocimiento reafirma la visión de COACEHL de impulsar un modelo cooperativo que trasciende los servicios financieros, promoviendo oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar para las familias hondureñas trabajando bajo los nobles principios y valores del cooperativismo.



Medio siglo impulsando el desarrollo

En el marco de sus 50 años de trayectoria, este logro adquiere un significado especial, al representar no solo el resultado de un trabajo institucional, sino también el compromiso de una cooperativa que continúa evolucionando como referente de la economía social, destacando no solo en el país sino también a nivel internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse