LAFISE une a clientes y corredores en una experiencia gastronómica

Una mesa, una buena conversación y algo nuevo por aprender fueron los ingredientes de la noche que Banco LAFISE y Seguros LAFISE organizaron en Tegucigalpa el 10 de noviembre. Bajo el nombre de Mix & Bites, la institución reunió a clientes especiales y corredores de seguros en el Restaurante Rojo, en una experiencia gastronómica pensada para compartir más allá del ámbito financiero.

El encuentro contó con el acompañamiento de Mandy Bermúdez, propietaria del restaurante, y tuvo como propósito crear un espacio de networking donde los asistentes pudieran generar conexiones, conocerse mejor y fortalecer relaciones de confianza.

Una noche entre cócteles y bocadillos

El eje de la velada fue un taller de coctelería y bocadillos gourmet, impartido por Monique Casanova. Los asistentes descubrieron cómo se preparan distintos cócteles y platillos pensados para acompañarse entre sí, en una dinámica participativa que combinó aprendizaje y degustación.

Entre las preparaciones del menú hubo un antipasto, crostinis y un ceviche, acompañados de bebidas diseñadas para realzar cada sabor. "Se buscaba hacer una combinación de trago y de comida, y creo que se logró. Se hizo un antipasto delicioso, unos crostinis deliciosos, un ceviche delicioso, acompañado con bebidas que exaltan el sabor de las comidas", explicó Casanova.

La chef destacó además el enfoque accesible del taller. "Todo el mundo le tiene miedo a la cocina, como le tiene miedo a las plantas, pero la verdad es que el miedo se va quitando en el camino, y creo que aquí eso se sintió", señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La velada incluyó también una degustación de puros y detalles personalizados para los invitados, elementos que contribuyeron a que el encuentro fuera una experiencia memorable.

​Una bienvenida con el tono de la noche​​​​

La actividad abrió con unas palabras de Alberto Galeano, subgerente general de Banco LAFISE, quien dio la bienvenida en nombre de Banco LAFISE y Seguros LAFISE. "Nos alegra contar con nuestros clientes y nuestros corredores de seguros para compartir una noche que hemos preparado con mucho cariño", expresó.

Galeano explicó el espíritu del encuentro y su relación con la manera en que la institución entiende el vínculo con sus clientes. "Hoy queremos que disfruten, aprendan algo nuevo y, sobre todo, que podamos conversar y conocernos un poco más. Creemos que las relaciones de confianza también se fortalecen en estos tipos de espacios: en una mesa, con una buena conversación, con buena compañía", afirmó.

El ejecutivo agradeció a Mandy Bermúdez y al Restaurante Rojo por recibir la actividad, a Monique Casanova por guiar el taller, y a los asistentes por la confianza depositada en la institución. "Gracias por permitirnos ser parte de sus proyectos", dijo, e invitó a los presentes a ponerse cómodos y disfrutar de la experiencia.

Relaciones que van más allá de los negocios

Con Mix & Bites, LAFISE apostó por un formato distinto al de las reuniones empresariales tradicionales. La experiencia gastronómica permitió que clientes y corredores compartieran en un ambiente relajado, lejos de la formalidad de una oficina.

Para Casanova, la inspiración del menú nació de Mandy Bermúdez, a quien describió como una mujer dinámica, y de un trabajo conjunto con el equipo de Banco LAFISE. "Me he sentido bien en casa acá, no siempre me pasa eso", comentó.

La chef resumió su impresión de la noche con entusiasmo. "La pasé mil veces mejor de lo que pensé. La gente linda, y fue una experiencia que la repetiría mil veces", afirmó.