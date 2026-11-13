Banco Atlántida recibe por noveno año consecutivo el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable

San Pedro Sula, Honduras. Banco Atlántida recibió, por noveno año consecutivo, el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que reafirma su compromiso con una gestión empresarial sostenible y con el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras. Este logro es resultado de una visión institucional que integra la sostenibilidad en sus operaciones y promueve iniciativas orientadas a generar oportunidades, fortalecer las comunidades y contribuir al bienestar de las personas. En lo que va del 2026, Banco Atlántida ejecutó 39 proyectos e iniciativas de responsabilidad social y sostenibilidad, enfocados en educación, salud y bienestar, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y voluntariado corporativo. Estas acciones registraron un total preliminar de 12,391 beneficiarios.

“Recibir este reconocimiento por noveno año consecutivo representa la continuidad de un compromiso que asumimos con responsabilidad y visión de futuro. En Banco Atlántida creemos que la sostenibilidad se demuestra con acciones concretas, alianzas estratégicas e inversiones que generan oportunidades y transforman positivamente la vida de las personas. Seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo de Honduras, convencidos de que el crecimiento empresarial también debe traducirse en bienestar para nuestras comunidades”, expresó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida.

Programas

Yanivis Izaguirre, gerente corporativo de Comunicación Estratégica, Reputación y Sostenibilidad, informó que las iniciativas ejecutadas durante el año evidencian un alcance significativo en términos de beneficiarios y participación interna. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las iniciativas destacadas figura el respaldo a la salud y el bienestar, con una inversión de L7.2 millones destinados a Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mamás (Funhocam) para la construcción de un ala de quimioterapia, así como L400,000 para la Mega Colecta 2026 de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. También se destinaron L500,000 al programa Nutriendo Corazones, desarrollado junto al Banco de Alimentos de Honduras, que beneficia a 197 familias y contempla una meta de recuperación y distribución de 17,730 kilogramos de alimentos y productos. En educación, destacan los programas desarrollados junto a Asociación Colaboración y Esfuerzo (Acoes), que beneficiaron a más de 230 jóvenes universitarios, y Fulbright-Banco Atlántida, que facilitó nuevas oportunidades de formación para dos personas. Asimismo, mediante la Ruta de la Alegría se llevaron actividades recreativas y de acompañamiento a más de 2,600 niños.

Este compromiso también se refleja en la participación de sus colaboradores. Durante los primeros nueve meses del año, 298 voluntarios corporativos acumularon 3,843 horas de servicio, contribuyendo a iniciativas sociales, educativas, ambientales y comunitarias. “Esta es la novena edición consecutiva que Banco Atlántida recibe el Sello como Empresa Socialmente Responsable. Es algo que solo ratifica el esfuerzo que nosotros hacemos desde que el banco nació en 1913”, destacó Izaguirre. Y agregó: “En nuestro ADN está el retornar a la comunidad ese valor compartido, el generar impacto sobre todo a través de pilares como la Educación y la Salud, que son los ejes estratégicos que tenemos, aunque nosotros obedecemos a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible”.