Banco LAFISE Honduras recibe por decimoséptima ocasión el reconocimiento de Fundahrse como ESR

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE Honduras recibió por decimoséptima vez el reconocimiento de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse). La distinción en nivel avanzado refleja más de una década de certificación continua y el trabajo del banco en prácticas justas de operación, atención a los consumidores/clientes y participación activa en las comunidades.

Oportunidades

“Recibir este reconocimiento por decimoséptima vez nos compromete a seguir demostrando, con nuestras decisiones y acciones, que podemos crecer de manera responsable y ampliar las oportunidades en las comunidades donde operamos”, expresó Jorge Eduardo González Olíu, gerente general de Banco LAFISE Honduras.

Ese compromiso se refleja en la forma en que el banco incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza a sus decisiones de financiamiento.

Desarrollo sostenible

En educación, uno de sus principales hitos en Honduras es el apoyo a Educa Roatán. El proyecto, impulsado por la Alcaldía Municipal de Roatán y One Laptop per Child e implementado por Fundación Zamora Terán, facilitó el acceso a tecnología educativa a más de 5,500 niños y niñas, brindando formación y acompañamiento a sus docentes. Gracias a esta alianza, Roatán se convirtió en el primer municipio de Honduras en digitalizar el 100 % de sus escuelas públicas, incorporando el uso de computadoras a las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Educa Roatán forma parte del trabajo de Fundación Zamora Terán, brazo social de Grupo LAFISE. Sus programas educativos han beneficiado directamente a más de 100,000 niñas, niños y jóvenes en siete países. La experiencia en Roatán muestra cómo una alianza local puede llevar ese esfuerzo a las aulas y dar a los docentes herramientas para integrar la tecnología en sus clases. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse