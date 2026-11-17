Tegucigalpa, Honduras-. La ampliación de la Terminal de Graneles Sólidos de Puerto Cortés ya tiene fecha de arranque. Grupo Logra, a través de Terminal Especializada de Honduras (TEH), comenzará en enero de 2027 las obras de un proyecto de L. 660 millones que sumará silos, una nueva bodega y una tercera báscula camionera a la principal puerta de entrada de los granos que consume el país. El paso que faltaba se dio el pasado 27 de octubre, con la firma de la Adenda 2 entre el operador y el banco fiduciario. Con ese documento, TEH/Logra asegura la operación de la terminal hasta el 31 de agosto de 2042, un plazo que da certeza a la inversión y permite pasar del anuncio a la obra. La inversión fue anunciada en agosto de este año, en el marco del aniversario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), por el Gobierno de la República, representado por el presidente Nasry Asfura, y por Grupo Logra, representado por el ingeniero Juan Manuel Díaz. “A partir de enero del próximo año estaremos iniciando la ampliación de la Terminal de Graneles de Puerto Cortés, lo que la convertirá en la más eficiente, moderna y productiva de la región”, afirmó el licenciado Rafael E. Ruiz, director comercial y de vinculación de TEH/Logra para Centroamérica y el Caribe.

Una terminal clave para la canasta básica

Por los muelles de esta terminal pasa buena parte de lo que llega a la mesa de los hondureños. Según Ruiz, allí se opera el 65% de la materia prima de la canasta básica del país: el trigo para la harina y el pan, el arroz, y el maíz amarillo, la harina de soya y el DDG (granos secos de destilería) con que se elaboran los concentrados para producir pollo, huevos, carne de cerdo y leche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En este rubro cada día cuenta. Un buque que espera turno en la bahía genera cargos por demora, y lo mismo ocurre con un camión detenido frente a la báscula. Esos costos pasan al importador, luego a la industria y terminan en el precio que paga el consumidor. De ahí que la capacidad de almacenaje y la velocidad de descarga de un puerto pesen directamente en el costo de los alimentos. “Al contar con mayor capacidad de almacenaje, nuevas mecanizaciones y una báscula camionera adicional, se reducirán los tiempos y, como consecuencia, los costos para el importador. Al final, el mayor beneficiado es Honduras”, explicó Ruiz.

Importaciones que no dejan de crecer

La demanda respalda la decisión. En los últimos cinco años las importaciones de arroz aumentaron 65%; las de DDG, 43%; las de maíz amarillo, 26%; las de trigo, 18%, y las de harina de soya, 16%. En ese mismo período el volumen operado en la terminal se duplicó: pasó de 100,000 a 220,000 toneladas métricas en promedio al mes, es decir, 120,000 toneladas adicionales cada mes, mientras el número de buques atendidos subió de 5 a 12 en promedio. Hoy la terminal moviliza 2.7 millones de toneladas al año. Ese ritmo obliga a ampliar el almacenaje y a elevar la productividad, de modo que los importadores cuenten con un servicio de primer nivel que agregue valor a su cadena de suministro y, a la vez, respalde la seguridad alimentaria del país.

Qué contempla la obra

El proyecto incluye tres silos de 10,000 toneladas métricas cada uno, un silo de 6,000 toneladas, dos de 4,000 y una bodega de 40,000 toneladas. A ello se suman una báscula camionera adicional y mecanizaciones aéreas que interconectarán las bodegas y los silos, nuevos y existentes, entre los muelles 3A y 3B. Sumando 84,000 toneladas adicionales de almacenaje. Con estas obras, sumadas a la infraestructura actual, la terminal alcanzará una capacidad total de almacenaje de 169,000 toneladas métricas y dispondrá de tres básculas camioneras, lo que, según la empresa, la convertirá en la terminal de graneles más grande y productiva de la región. Para el importador, eso significa menos días de buque en bahía, descargas más rápidas y un ahorro sustancial.

Respaldo de las autoridades

“Grupo Logra sigue creyendo y apostándole a Honduras. Las actuales autoridades, desde el señor presidente de la República, Nasry Juan Asfura, hasta el ministro gerente general de la ENP, Yaudet Burbara, nos han brindado total apoyo y han ayudado a que se nos otorguen las facilidades enmarcadas en ley para agilizar los procesos y hacer de esta inversión una realidad”, manifestó Ruiz. “En este nuevo gobierno hemos sentido un verdadero interés por sacar el país adelante, y se ha visto no solo en las palabras, sino en las acciones. Como Grupo agradecemos las gestiones de los titulares de la ENP, la SAPP, Aduanas y la Secretaria de Finanzas”. Las obras arrancan en enero. Para un país que se abastece de granos por mar, una terminal más grande y más ágil se traduce en mayor competitividad y en alimentos que llegan a tiempo.

Acerca de Grupo Logra