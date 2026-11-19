Tegucigalpa, Honduras.- La investigación federal que destapó el presunto esquema de sobornos en el Consulado de Honduras en Atlanta no se sustentó únicamente en mensajes de WhatsApp, Telegram y conversaciones telefónicas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también recurrió a entrevistas de testigos y a la revisión de registros proporcionados por instituciones financieras para reconstruir las operaciones atribuidas a la excónsul Ada Evila Serrano Núñez y a sus presuntos colaboradores. Así lo establece el agente especial del FBI Joshua Berrios en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal de Georgia, a la que tuvo acceso EL HERALDO.

En el documento, el investigador explica que parte de la información incorporada al expediente fue obtenida mediante entrevistas, análisis de registros financieros y consultas con otros agentes y fuentes policiales. Según la declaración, dos personas identificadas como “Persona 1” y “Persona 2”, quienes son testigos del caso y cuyos nombres no fueron revelados, habrían sido las encargadas de entregar los pagos ilegales relacionados con los servicios de Consular Services Company. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera era propietaria de esa empresa privada, registrada en Tennessee, que ofrecía transporte interestatal, programación de citas y preparación de documentos; la segunda trabajaba para la compañía. Ambas residían en ese estado. El FBI sostiene que Ada Serrano, Mario Antonio Castellanos Velásquez, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano habrían exigido, solicitado, recibido y aceptado sobornos de estas personas y de la empresa a cambio de facilitar el acceso de sus clientes a los servicios consulares.

Uno de los mecanismos descritos en el expediente consistía en impedir el ingreso al consulado de los clientes de la compañía cuando no se pagaba un soborno por cada cita. Serrano habría instruido al trabajador identificado como “Empleado consular 1” para que aplicara esa medida y recogiera el dinero en su nombre. La declaración también señala que los pagos estaban vinculados con la autorización, facilitación y priorización de citas, lo que permitía a la empresa continuar ofreciendo sus servicios y trasladando personas a Atlanta para realizar trámites consulares. Audiencias Por otra parte, Natan Parker, primer fiscal federal adjunto de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, informó a EL HERALDO que las primeras comparecencias de los señalados ante la jueza magistrada Regina D. Cannon se realizaron el martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a la 1:30 y 2:30 de la tarde.