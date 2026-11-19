Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su estrategia de expansión y crecimiento en Honduras, Didemo Honda y Motocentro anuncian la apertura de Motocentro Danlí, la novena tienda de esta cadena a nivel nacional, acercando la motocicleta número uno del mundo a más hondureños.
En esta nueva sucursal, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de motocicletas Honda para diferentes necesidades y estilos de vida, desde la poderosísima Honda Navi ideal para el trabajo y la movilidad diaria, hasta modelos deportivos como la XBlade y CB190, y de doble propósito como las XR150 y XR190, con opciones que se adaptan a cada tipo de conductor.
Además, los clientes podrán acceder a atractivas condiciones de compra, tanto al contado como al crédito, facilitando la adquisición de una motocicleta con alternativas accesibles y opciones de financiamiento.
Expansión nacional
Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda, destacó la importancia de esta apertura para el crecimiento de la empresa y el desarrollo de la zona:
"En Didemo Honda seguimos apostando por el crecimiento de Honduras. Cada nueva tienda representa una oportunidad para acercarnos a nuestros clientes, generar empleo y contribuir al desarrollo económico de las comunidades. Con esta apertura en Danlí y sus alrededores, no solamente ampliamos nuestra presencia, también generamos nuevas oportunidades laborales y facilitamos que más personas puedan adquirir una motocicleta, con opciones de contado y crédito que apoyan la economía de las familias hondureñas".
Con esta apertura, Didemo Honda y Motocentro reafirman su compromiso de continuar expandiéndose a nivel nacional, impulsando la generación de empleo, dinamizando la economía y ofreciendo soluciones de movilidad con calidad, respaldo y confianza.
Motocentro Danlí está ubicado en calle principal, a 100 metros del Monumento a la Madre, frente a Ferretería Santa Fe.