Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su estrategia de expansión y crecimiento en Honduras, Didemo Honda y Motocentro anuncian la apertura de Motocentro Danlí, la novena tienda de esta cadena a nivel nacional, acercando la motocicleta número uno del mundo a más hondureños.

En esta nueva sucursal, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de motocicletas Honda para diferentes necesidades y estilos de vida, desde la poderosísima Honda Navi ideal para el trabajo y la movilidad diaria, hasta modelos deportivos como la XBlade y CB190, y de doble propósito como las XR150 y XR190, con opciones que se adaptan a cada tipo de conductor.

Además, los clientes podrán acceder a atractivas condiciones de compra, tanto al contado como al crédito, facilitando la adquisición de una motocicleta con alternativas accesibles y opciones de financiamiento.