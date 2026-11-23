San Pedro Sula, Honduras. Son las 6:30 de la mañana. Como cada día, Carlos Robles sale de su casa conduciendo su GAC Smilodon Pro, un pick-up que compró recientemente y que le ha brindado seguridad, tecnología y confort en sus desplazamientos dentro y fuera de la ciudad. El trayecto dura alrededor de media hora y, aunque en la mayoría de los casos las calles y bulevares de la ciudad presentan un alto flujo vehicular, Carlos asegura que su nuevo vehículo le ofrece la comodidad y tecnología que necesita para disfrutar de un viaje placentero.

Experiencia de compra

Hace dos meses, Carlos llegó a la sala de ventas de GAC, ubicada en el edificio Yude Canahuati, en San Pedro Sula, con la idea de comprar un vehículo que se adaptara a las necesidades de su trabajo y a su estilo de vida. “Necesitaba cambiar de pick-up por uno que se ajustara a mi presupuesto”, recordó. Actualmente, Carlos trabaja en el área administrativa de una inmobiliaria, por lo que frecuentemente debe viajar a ciudades como Tela, Siguatepeque y La Ceiba, entre otras. El vehículo que buscaba debía ofrecer seguridad, confort y un buen desempeño en carretera. El asesor de ventas evaluó sus necesidades y le recomendó el GAC Smilodon Pro. Carlos afirma que lo que más le impactó de este vehículo es “su presencia, su equipamiento, la comodidad y sus asientos de cuero”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La pantalla es otro de los atributos que valora considerablemente, ya que le permite “visualizar muy bien las direcciones y escuchar música mientras conduzco en carretera”.

La atención que recibió del representante de GAC fue “muy positiva”, ya que le aclaró todas sus consultas sobre las características del vehículo, las cuales ha podido comprobar después de varias semanas de uso. Carlos expresó un alto nivel de satisfacción con su compra, pues considera que el vehículo cumple con las necesidades para las que fue adquirido. Además, es un gran aliado para realizar largos recorridos, como los viajes a la playa y a otros lugares turísticos que visita junto a su familia. Esto, gracias a su excelente rendimiento de combustible.

Durante estos meses, Carlos afirma estar muy satisfecho con la compra del vehículo, por lo que no duda en recomendarlo a los clientes exigentes e invitarlos a realizar una prueba de manejo para comprobar sus características. “El Smilodon Pro es uno de los mejores pick-up que hay en el mercado, ¡les va a encantar!”.

GAC en Honduras

El GAC Smilodon Pro es una pick-up desarrollada para responder a las necesidades de un mercado como el hondureño, donde los vehículos de trabajo y doble propósito tienen una alta relevancia. El modelo ofrece capacidad, versatilidad y tecnología. GAC llegó a Honduras de la mano de Yude Motors para atender a los hondureños que buscan una marca que ofrece diseño, tecnología, seguridad, confort y desempeño. Sus tecnologías están orientadas a una nueva generación de consumidores que desean disfrutar de mayor conectividad, inteligencia y eficiencia, sin renunciar al diseño y al desempeño. Yude Canahuati cuenta con presencia en puntos estratégicos del país, incluyendo San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, además de una estructura de servicios que permite acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de su vehículo.