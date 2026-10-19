Adiós a Betty McGuire, la actriz de Growing Pains y de Broadway

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Betty McGuire, conocida por interpretar a la abuela Kate Malone en la serie Growing Pains ("Los problemas crecen"), ha fallecido a los 100 años, informa la prensa estadounidense.

McGuire murió el pasado 8 de octubre en California por causas naturales, según ha confirmado su representante legal, Keith Gerchak.

Su personaje fue una cara habitual en las dos primeras temporadas y de la cuarta a la séptima en 'Growing Pains', serie con la que saltó a la fama Kirk Cameron y protagonizada también por Alan Thicke, Joanna Kerns y Tracey Gold. En la última temporada, Leonardo DiCaprio interpretó a un adolescente sin hogar acogido por la familia Seaver.