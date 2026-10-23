Revelan los motivos por la que Kervin Arriaga no regresará a la selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La bomba del día la soltó el técnico de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina, al revelar que Kervin Arriaga le solicitó no ser convocado para los próximos compromisos y eso despertó muchos comentarios entre los expertos y aficionados. Molina reveló que mantuvo una charla con el mediocampista del AEK de Atenas y éste le expuso unos temas personales que no lo dejaban estar en plena concentración con el equipo nacional.

"No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento", aseguró el DT. "Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo", añadió el seleccionador de 56 años.