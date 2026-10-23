Molina sorprende al revelar que no convocará a Kervin Arriaga: "Lo mejor es que no venga"

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras recibe una noticia importante de cara a sus próximos compromisos. José Francisco Molina reveló a Diario El Heraldo que lo más probable es que Kervin Arriaga no forme parte de la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre, luego de una conversación entre ambos sobre la situación del mediocampista. “No tengo nada que decir sobre Kervin Arriaga, más allá de que tuve una conversación con él y me explicó algunos problemas, algunas cosas que tenía y que no le permitían estar al cien por ciento. Me pidió un tiempo para intentar solucionar esas situaciones y a partir de ahí, valorarlo”, expresó el seleccionador español.

Molina reconoció la importancia de Arriaga para la Bicolor, pero dejó claro que respeta su decisión y considera que otros futbolistas pueden aprovechar la oportunidad mientras el mediocampista resuelve los asuntos que le preocupan: “Kervin es un gran jugador, es un jugador importante, pero si él no siente que está bien para ir a ayudarnos, pues lo mejor es que no venga y que tenga la oportunidad otro compañero, que también los hay de muy buen nivel. Y nada más”, manifestó. El entrenador también aclaró que, según lo que le transmitió el jugador, la situación no está relacionada con problemas dentro del equipo nacional: “El problema, por lo menos lo que él me transmitió a mí, no era conmigo, ni con sus compañeros, ni con la Federación, ni con la Selección. Lógicamente, tenía la opción de hablar sobre otras cosas”, explicó el DT.

La posible ausencia de Arriaga ha generado interrogantes por su importancia en el equipo y por tratarse de uno de los capitanes de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esto, Molina defendió la postura del mediocampista y destacó la honestidad de reconocer que no está en condiciones de aportar lo que la Selección necesita: “Mi lectura es de absoluto respeto a Kervin, de reconocerle una honestidad, que no es habitual: reconocer que en ese momento no puedo ayudarlos de la manera que ustedes se merecen. Prefiero quedarme al margen y darle la oportunidad a otro compañero que pueda ayudarlos”, señaló. Molina espera que el grupo entienda la situación y que otros jugadores aprovechen la oportunidad para contribuir al proceso de la Bicolor: “El grupo lo tiene que ver desde esa perspectiva, desde la honestidad y la generosidad. Otro compañero va a tener la oportunidad y entre todos, debemos hacer que esto siga funcionando, ayudarnos y seguir creciendo”, agregó el técnico español.