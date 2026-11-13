Autoridades apuestan por llevar la atención en salud mental a más comunidades

Tegucigalpa, Honduras.- Los trastornos de ansiedad, depresión y estrés, así como los intentos de suicidio, figuran entre los principales problemas de salud mental que afectan a la población hondureña. Durante octubre, el departamento de Salud Mental del Hospital Escuela atendió a 2,591 pacientes, lo que evidencia la demanda que hay en atención psicológica en el país. Ante este panorama, la Secretaría de Salud (Sesal) busca acercar los servicios de salud mental a las comunidades mediante la implementación de un manual que permitirá atender a las personas con problemas emocionales y psicológicos desde los establecimientos del primer nivel, sin que necesariamente deban ser remitidas a un hospital especializado.

La herramienta, denominada Manual de Atención Integral en Salud Mental en los Establecimientos del Primer Nivel, fue socializada con el propósito de fortalecer las capacidades del personal sanitario para identificar, evaluar y brindar una primera respuesta a quienes presenten alguna condición que afecte su bienestar psicológico. La doctora Karen Vázquez, del área de psicología del Hospital Escuela, detalló que los problemas de ansiedad, depresión, estrés e intentos de suicidio están entre las principales causas por las que los pacientes buscan asistencia en ese centro asistencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Actualmente, el Hospital Escuela y el Materno Infantil cuentan con 12 profesionales de psicología distribuidos en diferentes áreas para atender a los pacientes. Sin embargo, la especialista reconoció que se necesita mayor apoyo profesional para responder adecuadamente a la demanda de estos servicios. La atención no se limita a las consultas psicológicas, se extiende a las salas de emergencia, donde los profesionales realizan intervenciones inmediatas cuando una persona atraviesa una crisis emocional y brindan acompañamiento durante la hospitalización

Manual

Ante la alta demanda que hay de servicios psicológicos, la Sesal pretende que con el nuevo manual los Centros Integrales de Salud (CIS), policlínicos y otros establecimientos del primer nivel se conviertan en puntos de atención para las personas que presentan problemas de salud mental. El documento proporciona orientaciones para que médicos generales, profesionales de enfermería, auxiliares y otros trabajadores sanitarios capacitados puedan reconocer señales de posibles trastornos.