Jasmine Blandford: estatura, peso, medidas y otros detalles de Miss Nicaragua 2026

Jasmine Blandford, modelo de raíces nicaragüenses, fue coronada el viernes 4 de septiembre como Miss Universe Nicaragua 2026 y será la encargada de representar al país en la edición 75 del certamen, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.
La organización opera desde el exilio tras su ruptura con el Gobierno de Daniel Ortega en 2023 y esta vez prescindió de un concurso con candidatas y eligió a Blandford, de 27 años, por designación directa.
A menos de dos meses de la final, buena parte de la curiosidad del público se concentra en los datos físicos de la modelo.
La ficha de su agencia, Wilhelmina Models, la registra con una estatura de cinco pies y 11 pulgadas, equivalentes a 1.80 metros.
Su busto mide 34 pulgadas (86 centímetros), con copa C.
La cintura alcanza las 24½ pulgadas (62 centímetros) y la cadera, 37 pulgadas (94 centímetros).
Calza talla nueve estadounidense, y tiene el cabello negro y los ojos marrones.
Entre sus datos públicos no figura el peso, pero tomando como referencia su estatura y sus proporciones, un cálculo aproximado lo situaría alrededor de los 60 kilos, con un margen de ocho kilos hacia arriba o hacia abajo, es decir, entre 52 y 68 kilos.
Su nombre ha ganado terreno en las quinielas de la edición 2026. La gala benéfica Smile Train, organizada por Miss Universe en Miami, reunió a 20 candidatas, y Blandford llamó la atención con un vestido dorado largo con flecos y transparencias, y su cabello afro recogido.
Blandford viajará a Puerto Rico con la encomienda de asegurar la cuarta clasificación consecutiva para Nicaragua, tras el triunfo de Sheynnis Palacios en 2023.