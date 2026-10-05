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Jasmine Blandford: estatura, peso, medidas y otros detalles de Miss Nicaragua 2026

A semanas de Miss Universe, el nombre de Jasmine Blandford despierta elogios, dudas y curiosidad sobre la mujer que defenderá la bandera de Nicaragua

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 11:04
Jasmine Blandford: estatura, peso, medidas y otros detalles de Miss Nicaragua 2026
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Jasmine Blandford, modelo de raíces nicaragüenses, fue coronada el viernes 4 de septiembre como Miss Universe Nicaragua 2026 y será la encargada de representar al país en la edición 75 del certamen, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

Fotos: Instagram | @jasmine.blandford
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La organización opera desde el exilio tras su ruptura con el Gobierno de Daniel Ortega en 2023 y esta vez prescindió de un concurso con candidatas y eligió a Blandford, de 27 años, por designación directa.

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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A menos de dos meses de la final, buena parte de la curiosidad del público se concentra en los datos físicos de la modelo.

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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La ficha de su agencia, Wilhelmina Models, la registra con una estatura de cinco pies y 11 pulgadas, equivalentes a 1.80 metros.

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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Su busto mide 34 pulgadas (86 centímetros), con copa C.

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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La cintura alcanza las 24½ pulgadas (62 centímetros) y la cadera, 37 pulgadas (94 centímetros).

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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Calza talla nueve estadounidense, y tiene el cabello negro y los ojos marrones.

 Foto: Instagram | @jasmine.blandford
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Entre sus datos públicos no figura el peso, pero tomando como referencia su estatura y sus proporciones, un cálculo aproximado lo situaría alrededor de los 60 kilos, con un margen de ocho kilos hacia arriba o hacia abajo, es decir, entre 52 y 68 kilos.

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Su nombre ha ganado terreno en las quinielas de la edición 2026. La gala benéfica Smile Train, organizada por Miss Universe en Miami, reunió a 20 candidatas, y Blandford llamó la atención con un vestido dorado largo con flecos y transparencias, y su cabello afro recogido.

Foto: Capturas de pantalla | @jasmine.blandford
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Blandford viajará a Puerto Rico con la encomienda de asegurar la cuarta clasificación consecutiva para Nicaragua, tras el triunfo de Sheynnis Palacios en 2023.

 Foto: Capturas de pantalla | @jasmine.blandford
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