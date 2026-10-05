El expríncipe Andrés lleva a la policía a la corte: el motivo detrás de su impugnación

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III y despojado de sus títulos reales, pidió a la justicia británica que anule las órdenes con las que Thames Valley Police registró sus residencias en febrero, mientras él permanecía detenido por sospecha de mala conducta en un cargo público.
La Oficina Judicial confirmó hoy el recurso, que el diario The Telegraph había adelantado la noche del domingo.
En su comunicado precisó que el caso "se refiere a una solicitud de Andrew Mountbatten-Windsor para una revisión judicial que anule las órdenes de registro emitidas por un juez de la Central Criminal Court el 18 de febrero de 2026". Esa corte es la conocida como Old Bailey.
El primer paso llegará el jueves. El High Court celebrará a las 2:00 de la tarde, hora local, una audiencia ante el juez Hilliard que comenzará a puerta cerrada.
Un portavoz judicial aclaró que la sesión tratará la petición de Thames Valley Police de restringir el acceso a los documentos del proceso. Ese día se decidirá cuánto del litigio quedará a la vista del público. La cuestión de fondo, la legalidad de las órdenes, todavía está por examinarse. Según medios británicos, un juez del High Court ya había concedido antes el permiso para tramitar la revisión judicial.
El cuerpo policial respondió con un comunicado. "Mientras nuestra investigación por mala conducta en un cargo público continúa, estamos involucrados en procedimientos legales relacionados con órdenes obtenidas previamente de la Central Criminal Court", dijo un portavoz a GB News.
Mountbatten-Windsor fue arrestado el 19 de febrero, el día en que cumplía 66 años, en Wood Farm, una propiedad de la finca real de Sandringham, en Norfolk, donde vivía tras haber sido obligado a dejar Royal Lodge.
Pasó cerca de 11 horas bajo custodia en la comisaría de Aylsham y salió en libertad bajo investigación, una figura que significa que la policía no lo ha acusado formalmente ni lo ha exonerado.
Mientras estaba detenido, los agentes registraron también Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones junto al castillo de Windsor donde residió durante décadas. Según CBS News, el registro allí se prolongó durante seis días.
La pesquisa gira en torno a la sospecha de que, durante su etapa como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011, pasó información confidencial del Gobierno a Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.
El caso se reactivó tras la publicación en Estados Unidos de millones de páginas de documentos sobre Epstein, entre ellas correos en los que Andrew parecía compartir datos potencialmente reservados con él. Mountbatten-Windsor ha negado de forma constante cualquier irregularidad.
El proceso se desarrolla sobre un fondo conocido. Andrew se apartó de la vida pública en 2019, tras una entrevista en Newsnight, de la BBC, sobre su amistad con Epstein, y más tarde perdió sus títulos.