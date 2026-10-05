El expríncipe Andrés lleva a la policía a la corte: el motivo detrás de su impugnación

Un portavoz judicial aclaró que la sesión tratará la petición de Thames Valley Police de restringir el acceso a los documentos del proceso. Ese día se decidirá cuánto del litigio quedará a la vista del público. La cuestión de fondo, la legalidad de las órdenes, todavía está por examinarse. Según medios británicos, un juez del High Court ya había concedido antes el permiso para tramitar la revisión judicial.