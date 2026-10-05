Don Francisco regresa al estudio de "Sábado gigante": esta es la razón

Miami, Estados Unidos.- El presentador chileno Don Francisco vuelve "en edad avanzada" al estudio de "Sábado gigante", programa con el que rompió récords desde Estados Unidos, donde el próximo domingo estrena un nuevo programa que mezcla el ayer y el hoy, según dice en una entrevista con EFE. "Esta es una faceta en una edad avanzada en la que yo quisiera combinar el hoy con el recuerdo y la evocación del ayer", expresa el conductor, de 85 años, desde los estudios en Miami de TelevisaUnivision, que el 11 de octubre estrena "Gigantes con Don Francisco" con la cantante mexicana Lucero como primera invitada. "Usted mismo que me está entrevistando, en este momento, en su mente está pensando: 'mira, ayer, cuando yo era más joven, cuando yo veía esto con mi papá, con mi mamá, con algún familiar que ya no está', y al mismo tiempo (voy a) traerlo al hoy con las vivencias de nuestros invitados", añade.

Por ello, expresa emoción de volver al mismo estudio en el que popularizó frases como "¿Qué dice el público?" y "¡Fuera!", ahora con una serie de programas especiales donde entrevistará a celebridades latinas como Lucero, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el portero de la selección mexicana Guillermo "Memo" Ochoa. "Aquí estuvimos 30 años todos los sábados y, entonces, para mí, el reencontrarme con la gente es algo muy grato. Estoy muy contento de poder hacerlo y espero que lo que haga realmente sea lo que el público espera de mí", manifiesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Se adapta a lo nuevo, defiende lo tradicional

El conductor, con casi 6 millones de seguidores en Facebook y 2,7 millones en Instagram, afirma que se adapta a las nuevas tendencias, como refleja su pódcast 'Mi decálogo del éxito'. Sobre su secreto para mantenerse vigente, responde que la vida lo llevó a este camino a sus 22 años.

"Es lo mejor que me resultó en la vida porque mi profesión es otra. Yo soy técnico modelista, o sea los que hacen los patrones de los trajes, de la ropa de hombre, pero me entretuve más y me gustó más comunicarme con la gente y eso es lo que trato de hacer. También me adapté a las redes. Tengo mi pódcast, de todo un poco", narra. Pese a incorporarse a nuevos formatos, piensa que "todavía falta una reglamentación para que estos canales de televisión tradicionales se puedan mantener bien en el futuro" al considerar que "la televisión en el mundo, en general, está afectada por la multiplicidad de canales".

Ícono para los latinos

Don Francisco es "una leyenda" y un "ícono" para la comunidad latina en Estados Unidos, dice Lucero a EFE, porque "para millones y millones de personas en el habla hispana, hay una admiración impresionante" por él y "un cariño de muchísimos años". "Que no se postule para presidente porque yo voto por él", bromea la artista mexicana.