Asesinan a balazos a hombre dentro de una barbería en Danlí

Danlí, Honduras.-Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una barbería ubicada en la colonia Gracias a Dios de Danlí, departamento de El Paraíso, en un hecho violento que generó alarma entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada preliminarmente como César Ardón, quien se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacado a disparos.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y qué habría motivado el ataque contra Ardón.