Asesinan a balazos a hombre dentro de una barbería en Danlí

Danlí, Honduras.-Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una barbería ubicada en la colonia Gracias a Dios de Danlí, departamento de El Paraíso, en un hecho violento que generó alarma entre los vecinos de la zona.
La víctima fue identificada preliminarmente como César Ardón, quien se encontraba dentro del establecimiento cuando fue atacado a disparos.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y qué habría motivado el ataque contra Ardón.
El hecho ocurrió en el interior del establecimiento, hasta donde se desplazaron las autoridades para realizar las primeras diligencias relacionadas con el homicidio.
El móvil del asesinato todavía no ha sido establecido por los investigadores, por lo que las autoridades trabajan en la recopilación de información que permita determinar las causas del crimen.
De igual manera, hasta ahora no se ha establecido la identidad de las personas responsables del ataque ni el rumbo que tomaron después de cometer el hecho.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato y establecer las circunstancias en las que fue atacado el hombre.