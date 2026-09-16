Matan a joven cerca de una iglesia en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A balazos fue asesinado un joven la noche del pasado martes 15 de septiembre cerca de una iglesia de la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La víctima fue identificada como Roberto Josué Espinoza, de 22 años de edad. De acuerdo a información de TN5 Matutino, Espinoza se encontraba departiendo con otras personas cuando sujetos armados llegaron a dispararle en reiteradas ocasiones.
Espinoza fue llevado de inmediato al Hospital Escuela, falleciendo en la sala de emergencias cuando el personal médico lo estaba atendiendo.
Hasta el momento, se desconocen los autores del crimen y los motivos por los que decidieron quitarle la vida a Espinoza.
Matan a otro joven en La Peña
Por otro lado, ese mismo día también fue acribillado un joven en la colonia La Peña de Comayagüela. La víctima fue identificada como Ángel David Argueta Turcios, de 25 años de edad.
Preliminarmente, se informó que Argueta llegó a la colonia mencionada para visitar a su abuela. Cuando se encontraba estacionado en un callejón cercano a la vivienda de su abuela, sujetos armados se acercaron y lo atacaron a balazos.
El hombre fue transportado por sus familiares hacia el Hospital Escuela. Sin embargo, el personal confirmó que ya no tenía signos vitales cuando arribó al centro asistencial.
Argueta Turcios era conocido por su gusto por los carros modificados, afición que compartió con más personas por medio de un club. Además, subía videos en sus redes sociales sobre su automóvil proyecto, compartiendo los avances y mejoras mecánicas.
La muerte de Argueta consternó a su familia, amigos y la comunidad de autos modificados. En ese sentido, muchas personas han manifestado sus condolencias y solidaridad con la familia de Ángel David.
Según reportes del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde el 1 de enero al 13 de septiembre de este año en el país se han contabilizado 1,802 homicidios.
Solo en el pasado mes de agosto se registraron 250 muertes de este tipo, siendo el mes con más homicidios en lo que va de 2026.