Matan a joven cerca de una iglesia en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A balazos fue asesinado un joven la noche del pasado martes 15 de septiembre cerca de una iglesia de la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital de Honduras. La víctima fue identificada como Roberto Josué Espinoza, de 22 años de edad. De acuerdo a información de TN5 Matutino, Espinoza se encontraba departiendo con otras personas cuando sujetos armados llegaron a dispararle en reiteradas ocasiones. Espinoza fue llevado de inmediato al Hospital Escuela, falleciendo en la sala de emergencias cuando el personal médico lo estaba atendiendo.

Hasta el momento, se desconocen los autores del crimen y los motivos por los que decidieron quitarle la vida a Espinoza.



Matan a otro joven en La Peña

Por otro lado, ese mismo día también fue acribillado un joven en la colonia La Peña de Comayagüela. La víctima fue identificada como Ángel David Argueta Turcios, de 25 años de edad. Preliminarmente, se informó que Argueta llegó a la colonia mencionada para visitar a su abuela. Cuando se encontraba estacionado en un callejón cercano a la vivienda de su abuela, sujetos armados se acercaron y lo atacaron a balazos.