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Asesinan a mujer meses después de que mataran a su hija en La Masica

Isis Carolina Matute, de 25 años, fue asesinada en abril de 2026 en un ataque con machete, en el que también resultó herida doña Leonarda

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 08:11
Asesinan a mujer meses después de que mataran a su hija en La Masica

Leonarda de Jesús Matute había denunciado que temía por su vida luego de la muerte de su hjia.

 Foto: Archivo

Atlántida, Honduras.-Leonarda de Jesús Matute fue asesinada este martes dentro de su vivienda en la colonia Mitch, San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida, luego de que hombres armados irrumpieran en el inmueble y le dispararan.

El crimen ocurrió meses después de que su hija, Isis Carolina Matute, de 25 años, fuera asesinada en abril de 2026 en el mismo sector. La joven había recibido amenazas que, según sus familiares, nunca fueron esclarecidas.

La muerte de Leonarda de Jesús vuelve a enlutar a una familia que ya había sido golpeada por la violencia en circunstancias similares.

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Había sido atacada con un machete

El día del asesinato de su hija, Leonarda de Jesús también fue víctima del ataque con un arma blanca tipo machete.

En aquel momento, la mujer había expresado públicamente el temor que sentía por la violencia que afectaba a su familia. Sin embargo, meses después, fue asesinada en su propia casa.

Durante el sepelio de Isis Carolina, Leonarda relató entre lágrimas el miedo de que la violencia volviera a alcanzarla. Sus palabras reflejaban la preocupación que mantenía tras la muerte de su hija.

El ataque contra Leonarda de Jesús ocurrió este martes 15 de septiembre, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda y le dispararon. La mujer fue encontrada sin vida dentro del inmueble.

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Las circunstancias exactas del crimen, así como la identidad de los responsables y el móvil del asesinato, aún no han sido esclarecidos.

El caso mantiene la atención de los habitantes de San Juan Pueblo, debido a que la víctima era madre de una joven asesinada meses atrás en el mismo sector.

Las autoridades deberán investigar si existe alguna relación entre ambos crímenes y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de madre e hija.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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