¿Cuáles son los bancos que más tarjetas de débito emiten en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de tarjetas de débito acumula cifras positivas en el sistema bancario privado de Honduras. Un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indica que las 13 instituciones financieras autorizadas para emitir tarjetas de débito registraron 5,211,137 unidades a diciembre de 2025.

Las cifras a julio 2026 son halagadoras al reportarse 5,752,695 tarjetas en circulación en el país. El crecimiento en siete meses del presente año es de 541,558 unidades, con un promedio de 77,300 tarjetas de débito por mes.

No obstante, uno de los datos relevantes es que cinco bancos concentran el 85% de las tarjetas emitidas. De acuerdo con el informe de la CNBS, Banco Atlántida registra en su base de datos 1,378,876 tarjetas en circulación, equivalente al 23.96% del total.

La segunda posición corresponde a BAC con 1,368,766 tarjetas, que representa el 23.79%. Ficohsa se posiciona en el tercer lugar con 840,638 tarjetas, con una participación de 14.61%.

En la cuarta posición del ranking se ubica banco de Occidente con 728,387 tarjetas de débito, equivalente a 12.66%, seguido de Banpaís con 553,001 y una participación de 9.61%.

Los cinco bancos citados anteriormente concentran 4,869,668 tarjetas de débito, con una participación del 84.65% del total de estos medios de pago en circulación (5,752,695 tarjetas a julio de 2026).

De la sexta al noveno lugar en el ranking de tarjetas de débito en circulación en el sistema financiero de Honduras se ubican los bancos Davivienda con 294,705 unidades, Azteca con 184,262, Lafise con 116,090 y Banrural con 109,779.

Las últimas cuatro posiciones, o sea del 10 al 13 corresponden a banco Cuscatlán con 85,616 tarjetas de débito, Cuscatlán con 56,013, Banhcafé con 27,816 y Ficensa con 8,746 unidades. Estos últimos ocho bancos han emitido 883,027 unidades, que representan el 15.35% de las tarjetas de débito en circulación.

De acuerdo con el "Reporte de inclusión financiera de agosto 2026", en Honduras el número de tarjetas de débito por cada 10,000 adultos es de 7,371 a diciembre de 2025. El uso de la tarjeta de débito como medio de pago se ha popularizado en Honduras.