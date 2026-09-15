Maddox Jolie elimina el apellido Pitt y sigue los pasos de sus hermanos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quitó el apellido de su padre, siguiendo los pasos de Shiloh, la primera de la familia en cambiarlo, y el resto de hermanos que ya no lo usan públicamente, según informó este martes la revista People. Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó el cambio de nombre del joven adoptado por la actriz en 2002 y posteriormente por el actor, de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Tanto Maddox como su hermana Zahara publicaron el pasado julio un aviso legal con su intención de modificar su apellido en un medio público, un requisito obligatorio que exige la legislación de California como primer paso en el proceso de cambio de nombre. Ambos siguen los pasos de Shiloh, la primera en cambiar legalmente su nombre a Shiloh Jolie tras presentar la solicitud en agosto de 2024, coincidiendo con su cumpleaños número 18. Por su parte, una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mayo de 2024 de The Outsiders, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie. Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.