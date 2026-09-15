  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Maddox Jolie elimina el apellido Pitt y sigue los pasos de sus hermanos

Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, ya no lleva legalmente el apellido de su padre. El joven cambió su nombre de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 16:47
Maddox Jolie elimina el apellido Pitt y sigue los pasos de sus hermanos

El actor Brad Pitt y sus hijos han vivido un distanciamiento que se profundiza con los años. En la foto Maddox es el cuarto de izquierda a derecha.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quitó el apellido de su padre, siguiendo los pasos de Shiloh, la primera de la familia en cambiarlo, y el resto de hermanos que ya no lo usan públicamente, según informó este martes la revista People.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó el cambio de nombre del joven adoptado por la actriz en 2002 y posteriormente por el actor, de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Brad y Angelina, a una década del amor que se acabó

Tanto Maddox como su hermana Zahara publicaron el pasado julio un aviso legal con su intención de modificar su apellido en un medio público, un requisito obligatorio que exige la legislación de California como primer paso en el proceso de cambio de nombre.

Ambos siguen los pasos de Shiloh, la primera en cambiar legalmente su nombre a Shiloh Jolie tras presentar la solicitud en agosto de 2024, coincidiendo con su cumpleaños número 18.

Por su parte, una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mayo de 2024 de The Outsiders, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

Famosos que renunciaron a su apellido: de Suri Cruise a Shiloh Jolie

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados – Maddox (de 25 años), Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne (18).

Una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que el actor no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este año la mayoría de edad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias