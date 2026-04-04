Shiloh Jolie debuta en un videoclip de K-pop y sorprende por su parecido con Angelina

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shiloh Jolie ha aparecido en el teaser del videoclip de la cantante surcoreana Dayoung para el tema "What's a girl to do", que se publicará el próximo 7 de abril.
La joven, de 19 años, hace una aparición en el vídeo cuya naturaleza exacta —si actuará como bailarina o solo como actriz— no ha sido confirmada.
El avance comenzó a circular en redes sociales el viernes y la reacción fue inmediata.Los comentarios en la plataforma X se concentraron en el parecido físico entre Shiloh y su madre, Angelina Jolie.
"Literalmente parece exactamente su mamá", escribió un usuario. Otro apuntó que "los buenos genes de mamá son muy fuertes".
La propia trayectoria de Shiloh en el ámbito artístico no es nueva. En agosto de 2024 eliminó el apellido Pitt de su nombre artístico, adoptando el de Shi Jolie, y en junio de 2025 figuró como coreógrafa en un número de danza presentado en el lanzamiento de la colección cápsula de Isabel Marant con Net-A-Porter.
No es la primera vez que su parecido con Angelina genera conversación en internet. El año pasado, unas fotografías en las que Shiloh llevaba el cabello en dos trenzas bastaron para que los usuarios la compararan con el personaje de Lara Croft que su madre interpretó en Tomb Raider.