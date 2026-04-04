Shiloh Jolie debuta en un videoclip de K-pop y sorprende por su parecido con Angelina

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shiloh Jolie ha aparecido en el teaser del videoclip de la cantante surcoreana Dayoung para el tema "What's a girl to do", que se publicará el próximo 7 de abril.

La joven, de 19 años, hace una aparición en el vídeo cuya naturaleza exacta —si actuará como bailarina o solo como actriz— no ha sido confirmada.

El avance comenzó a circular en redes sociales el viernes y la reacción fue inmediata.Los comentarios en la plataforma X se concentraron en el parecido físico entre Shiloh y su madre, Angelina Jolie.