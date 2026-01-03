Angelina Jolie cumple su promesa: abandona Los Ángeles ahora que sus hijos son mayores de edad

La actriz y directora ha puesto en venta la histórica propiedad de 25 millones de dólares donde residía desde 2016 y planea dividir su tiempo entre Nueva York, Europa y Camboya. El cambio llega tras finalizar su divorcio de Brad Pitt después de ocho años de batallas legales.
Angelina Jolie está cerrando el capítulo de Los Ángeles. La actriz, que cumplió 50 años en 2025, ha puesto en venta la mansión Cecil B. DeMille, la propiedad histórica valorada en 25 millones de dólares donde ha residido desde 2016, y ha comenzado a mostrarla discretamente a potenciales compradores, según ha confirmado la revista People esta semana.
El movimiento no resulta inesperado. Jolie había expresado en varias ocasiones su intención de abandonar la ciudad californiana una vez que sus seis hijos con Brad Pitt alcanzaran la mayoría de edad, hito que se completará en julio próximo cuando los mellizos Knox y Vivienne cumplan 18 años.
"Estoy aquí porque tengo que estar por un divorcio, pero en cuanto cumplan 18, podré irme", declaró la intérprete a The Hollywood Reporter en 2024.
Según fuentes cercanas a la actriz consultadas por medios estadounidenses, Jolie repartirá su tiempo en 2026 entre Nueva York, donde mantiene su colectivo de moda y boutique Atelier Jolie, y Europa, además de Camboya, país del que posee ciudadanía y al que ha mantenido vínculos desde que rodara allí Tomb Raider en 2001.
"No puede alejarse lo suficiente del drama... la única forma de tomar un descanso es irse", ha señalado Jae Benjamin, actor y productor cuya relación con Jolie se remonta a 2005. "Irá a descomprimirse, trabajando solo en cosas que impulsan su corazón, alma y pasión. Es una mujer maravillosa, talentosa y generosa", añadió.
El "drama" al que hace referencia Benjamin está vinculado principalmente a la separación de Brad Pitt, con quien Jolie alcanzó un acuerdo de divorcio definitivo el 30 de diciembre de 2024, ocho años después de iniciar los trámites legales. La pareja, que comparte la custodia de seis hijos —Maddox, de 24 años; Pax, 22; Zahara, 20; Shiloh, 19; y los mellizos Knox y Vivienne—, ha protagonizado múltiples batallas judiciales desde su ruptura en 2016, tras un incidente en un vuelo privado que derivó en una investigación del FBI, aunque sin presentación de cargos.
Varios de los hijos de la pareja han optado por eliminar el apellido Pitt de sus nombres. Shiloh incluso inició procedimientos legales para hacerlo oficialmente el día que cumplió 18 años en 2024. Jolie ha sido la cuidadora principal de los menores durante estos años.
La actriz adquirió la mansión de Los Ángeles en 2016 con un criterio práctico: "La razón principal por la que compré esta casa fue estar cerca de su padre, que está a solo cinco minutos", explicó en una entrevista de 2021, en referencia a la proximidad con Pitt para facilitar la custodia compartida.
Sin embargo, Los Ángeles también representa para Jolie episodios dolorosos de su vida, como el cuidado de su madre, Marcheline Bertrand, durante su batalla de una década contra el cáncer de ovario y mama, que terminó con su fallecimiento en 2007 a los 56 años.