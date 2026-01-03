Angelina Jolie cumple su promesa: abandona Los Ángeles ahora que sus hijos son mayores de edad

El "drama" al que hace referencia Benjamin está vinculado principalmente a la separación de Brad Pitt, con quien Jolie alcanzó un acuerdo de divorcio definitivo el 30 de diciembre de 2024, ocho años después de iniciar los trámites legales. La pareja, que comparte la custodia de seis hijos —Maddox, de 24 años; Pax, 22; Zahara, 20; Shiloh, 19; y los mellizos Knox y Vivienne—, ha protagonizado múltiples batallas judiciales desde su ruptura en 2016, tras un incidente en un vuelo privado que derivó en una investigación del FBI, aunque sin presentación de cargos.