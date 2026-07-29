Famosos que renunciaron a su apellido: de Suri Cruise a Shiloh Jolie

Los Ángeles, Estados Unidos.- En la industria del entretenimiento contemporáneo, el apellido familiar es mucho más que una simple identificación administrativa: funciona como una marca de prestigio, un legado simbólico y, en ocasiones, un obstáculo difícil de sortear. Porque, aunque un nombre célebre en la meca del cine o la música puede facilitar el acceso a los círculos más exclusivos, también corre el riesgo de convertirse en una presencia constante que ensombrece el talento propio.

En los últimos años, este conflicto entre la búsqueda de una identidad individual y la presión de la fama ha vuelto a cobrar protagonismo. Cada vez son más las figuras públicas que deciden dar un paso firme y modificar legalmente su nombre de nacimiento, buscando desprenderse de la etiqueta familiar para escribir su propio destino.

El adiós definitivo al apellido paterno

Durante casi veinte años, la vida de Suri Cruise ha estado bajo el foco mediático de todo el mundo. Nacida en abril de 2006, fruto del matrimonio entre Tom Cruise y Katie Holmes, su niñez transcurrió en medio de una intensa atención mediática que no dio tregua hasta la sonada ruptura de la pareja en 2012. Tras el divorcio, la custodia principal quedó en manos de Holmes, mientras que el vínculo entre la menor y el protagonista de "Misión imposible" se fue enfriando de forma paulatina, llegando finalmente a un distanciamiento absoluto. La señal pública de esta transformación identitaria llegó en junio de 2024. Durante su graduación de secundaria en la prestigiosa escuela LaGuardia de Nueva York, el programa oficial de la ceremonia ya la presentaba bajo el nombre de Suri Noelle. Poco después, al cumplir la mayoría de edad e ingresar a la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh (Pensilvania), la decisión se trasladó al plano administrativo. Según reveló USA Today, los registros electorales del condado de Allegheny confirman que la joven está inscrita legalmente como Suri Noelle, prescindiendo por completo del apellido Cruise. Este nuevo apelativo esconde un significado familiar profundo: “Noelle” es el segundo nombre de Katie Holmes. Según explicaron fuentes de su entorno al medio Page Six, esta elección responde tanto a su deseo de “rendir un homenaje de gratitud a su madre” como a la necesidad de “buscar su propia identidad” en esta nueva etapa universitaria.

La fractura de los Jolie-Pitt

Si el caso de Suri Noelle ha acaparado la atención pública, el paulatino desapego de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt constituye uno de los ejemplos más notorios sobre la gestión de la identidad familiar en el Hollywood contemporáneo. Tras la mediática separación de los actores en 2016, seguida de prolongados litigios por la custodia y el patrimonio, los descendientes de la pareja han optado, de manera individual, por distanciarse de la figura paterna. El paso más determinante en el ámbito legal lo dio Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. El 27 de mayo de 2024, justo el día en que cumplía su 18 cumpleaños, solicitó formalmente ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles la modificación de su nombre para pasar a llamarse de manera oficial Shiloh Nouvel Jolie. Este camino no lo ha recorrido en solitario. Su hermana menor, Vivienne Marcheline, de 18 años, también ha tramitado una solicitud por la vía judicial para adoptar legalmente el nombre de Vivienne Marcheline Jolie. De hecho, durante 2024, ya se había presentado artísticamente como Vivienne Jolie en los créditos del musical de Broadway The Outsiders, una producción en la que trabajó en estrecha colaboración con su madre. De igual manera, sus hermanos Zahara y Maddox han preferido prescindir del apellido paterno en sus entornos académicos y profesionales, dándose a conocer públicamente como Zahara Marley Jolie y Maddox Jolie.

La brecha insalvable

Más allá de los distanciamientos familiares o la búsqueda de privacidad, la modificación del apellido encuentra a veces otro motivo: la identidad de género. Y uno de los casos recientes más conocidos es el de Vivian Jenna Wilson, hija del empresario tecnológico Elon Musk y de la autora canadiense Justine Wilson. En abril de 2022, justo después de alcanzar la mayoría de edad, acudió a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en Santa Mónica para tramitar una doble petición: el reconocimiento oficial de su identidad de género femenina y el reemplazo de su nombre de nacimiento, Xavier Alexander Musk, por el de Vivian Jenna Wilson. Para justificar el cambio, Vivian argumentó formalmente no solo su identidad de género, sino lo siguiente: “ya no vivo ni deseo estar vinculada a mi padre biológico de ninguna manera, forma o modo”. Tiempo después, en una conversación grabada con el comentarista Jordan Peterson, Musk afirmó que consideraba haber “perdido a su hijo” debido a lo que describió como el “virus de la mentalidad progre”. Ante esto, Vivian Jenna Wilson no tardó en contestar a través de sus redes sociales con ironía: “me veo bastante bien para ser una perra muerta”.

Una reinvención minimalista

En la escena musical y en el ámbito del hip-hop, la trayectoria del rapero y diseñador de moda Kanye Omari West destaca como uno de los ejemplos de transformación más singulares. En octubre de 2021, un tribunal de Los Ángeles autorizó formalmente su solicitud para suprimir de manera definitiva su nombre de nacimiento y adoptar legalmente el monónimo “Ye”, prescindiendo de cualquier segundo nombre o apellido adicional. Ya en 2024, los representantes del artista remitieron una notificación formal a las principales plataformas de reproducción musical y entidades del sector para exigir que se le mencione únicamente bajo esta denominación. En el documento se justificaba la medida señalando que “Ye es una de las personas más reconocibles del mundo, al nivel de presidentes y papas”, al tiempo que defendían la decisión como una manifestación directa de su derecho a la autodeterminación personal.

El empeño de huir del estigma del nepotismo

Tratar de consolidarse en la meca del cine teniendo como tío al legendario cineasta Francis Ford Coppola implica convivir con la sombra inevitable del favoritismo. Consciente de este desafío, el ganador del Oscar, nacido bajo el nombre de Nicolas Kim Coppola, optó muy temprano en su trayectoria por desmarcarse de su influyente dinastía familiar. Así, para su firma artística, se decantó por el apellido Cage, una elección inspirada a la vez en el personaje de los cómics de Marvel, Luke Cage, y en el compositor de vanguardia John Cage.

La reconstrucción de una identidad familiar

Para la familia del galardonado actor Joaquín Phoenix, la adopción de un nuevo apellido formó parte de un profundo proceso de sanación. Registrado originalmente como Joaquín Rafael Bottom, el intérprete pasó los primeros años de su infancia recorriendo diversos países de Latinoamérica junto a sus padres y sus hermanos River, Rain, Liberty y Summer, mientras sus progenitores integraban la secta religiosa "Los Niños de Dios". Hacia 1978, tras desligarse de manera definitiva de esta agrupación, la pareja tomó la determinación de sustituir el apellido familiar Bottom por el de Phoenix. La elección, inspirada en el ave mitológica que resurge de sus propias cenizas, simbolizó la voluntad de iniciar una nueva etapa vital y desvincularse de las experiencias de su pasado.

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