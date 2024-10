Joaquin Phoenix: “Lady Gaga es una persona sin ego y tan feroz”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Del aclamado guionista, director y productor Todd Phillips llega Joker 2: Locura en dos la esperada continuación de la película ganadora de premios de la Academia en 2019, Joker , que recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial y, hasta hace poco, era la película de clasificación C más taquillera de todos los tiempos.

¿Cómo ha sido trabajar con el cineasta Todd Phillips? Desde el punto de vista práctico, es un cineasta experimentado con una perspectiva muy específica y única, y eso es realmente lo más importante, al menos para mí, a la hora de trabajar con un director. Además, me gusta cómo resolver los problemas. Y es bastante intrépido. Piensa muy rápido, lo que es genial porque permite abordar una escena de forma diferente en cada toma, si lo quieres. Y, cada vez que te encuentras con un problema, a él se le ocurre rápidamente una línea que lo resuelve. Nunca trabajé con nadie como él.

¿Cuándo —y por qué— surgió la idea de la secuela de Joker? Todd y yo empezamos a hablar de buscar una nueva historia que contar con el personaje, quizás, a mitad del rodaje de la primera, mucho antes de su estreno. Incluso entonces, ambos sentimos que había más para explorar con el personaje. Me encantó la idea y el reto de continuar la historia pero encontrando diferentes tonos con los que jugar.

¿Cómo fue colaborar con Lady Gaga? Me encontré con que es una persona, simplemente, sin ego y con una determinación tan feroz para medirse de lleno con nosotros. Fue una gran experiencia tener a otra persona dispuesta a entrar en una escena dondequiera que ésta nos lleve. No hay muchos actores, creo, que se sienten cómodos trabajando de esa manera, en la que todo puede cambiar en un momento y pruebas diferentes versiones constantemente. Pero ella estuvo dispuesta a todo. Obviamente, tiene una gran voz y un gran vibrato, y pensé que tratar de templar eso sería difícil para alguien con tanto talento; pero vi a alguien que verdaderamente trabajó a través de eso, entendió que Todd quería que hubiera una crudeza en el personaje en la forma en que canta. Ella verdaderamente trabajó en eso y desarrolló y realmente cumplió en el momento, cada vez.

¿Qué tal el regreso de Leigh Gill como Gary Puddles? Cuando trabajé con Leigh en la primera, recuerdo que me sorprendió genuinamente. Recuerdo que después de ese día, le dije a Todd, “ese tipo es realmente increíble”. Hay una profundidad y una historia en ese personaje que te hace sentir y, frecuentemente, eso es difícil de hacer cuando tienes dos escenas en una película. Yo quise hacer más escenas con él en la primera, así que seguí intentando meterlo en cada escena. Así que me alegré mucho cuando Todd y yo hablamos la primera vez de retomar este personaje y cuando supe que Leigh volvería. Él es tan bueno en esa escena que es un momento crucial de la película.

Y conozco a Catherine desde hace años, en realidad, desde que era un niño, como de ocho años o así, pero nunca había trabajado con ella; fue un placer tener la oportunidad. Cuando conocemos a su personaje, tenemos la impresión de que ella es la única cara amable o acogedora que Arthur ve mientras está en Arkham. Maryanne representa la primera posibilidad de que alguien lo toque, lo mire o parezca preocuparse de verdad por su condición mental. Él no habla mucho al principio de la película porque no creo que nadie le escuche o le interese de verdad. Y ella es la primera persona que conocemos que muestra verdadero interés y, al final, es una parte importante de su viaje a través de la historia, así que fue genial trabajar con ella.

Sobre Brendan Gleeson como el guardia de prisión Jackie Sullivan y Catherine Keener como la abogada Maryanne Stewart... Brendan es un actor que me encanta. Trabajé con él hace años en “La aldea” y simplemente pensé que era un actor increíble.

¿Qué te parecen los ambientes creados para la película?

Los decorados que construyó Mark Friedberg fueron asombrosos. Arkham tenía varios niveles; eran el tipo de sets en los que entras y te pierdes, son así de vastos. Es verdaderamente impresionante y, evidentemente, importante que puedas pasar del mundo de un foro de filmación (lo más alejado posible de la historia) para entrar en el set y perderte por esos pasillos. Todo era accesible y se sentía auténtico. Es una parte enorme de la película, obviamente, y también lo fue para ayudar a los actores a encontrar su lugar dentro del mundo.

¿Y el vestuario que Arianne Phillips diseñó para ustedes?

Arianne fue capaz de lograr la cruda realidad de Arkham y los momentos románticos y clásicos de la fantasía de forma brillante a través de su vestuario. Es una maestra y alguien con quien trabajó hace años, así que fue un placer volver a trabajar con ella.

¿Cómo viviste la introducción de la música en la mezcla?

Empezamos a hablar de la interpretación musical muy, muy pronto. Mucho antes de que Todd y Scott (Silver) pudieran sentarse a trabajar en el guion. Con el tiempo se hizo evidente que queríamos que fuera espontánea, improvisada y sucia de una forma que no creo, específicamente, que se vea en las películas de ese género. Tuvimos la sensación de no querer que se pareciera a nada que se hubiera visto antes, o que hacerlo de tal forma en la que la gente suele interpretar canciones en las películas. Fue emocionante y desafiante, porque se sintió como si, realmente, debíamos salir y actuar en vivo para interpretar las canciones de forma que parecieran precisas, auténticas pero que, quizás, no fueran las versiones más hermosas de una canción. Y hubo algo en ese proceso que se sintió muy emocionante.