Brad Pitt confiesa que ya no está sobrio tras 7 años: "Volví a caer"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Brad Pitt reconoció que dejó atrás siete años de sobriedad. Así lo confesó en una entrevista publicada por la revista Esquire, donde el actor abordó tanto su relación con el alcohol como un periodo especialmente duro de su vida personal.
"Estuve sobrio durante siete años. Y luego volví a caer", confesó entre risas. El intérprete explicó que retomó el consumo de manera moderada. "De una forma más controlada. Me confié un par de veces, y ahí me di cuenta de que no, no me hace bien", relató. "No en grandes cantidades."
Pitt señaló además que hoy puede beber algo de vino, aunque con límites: "Puedo tomar algunas copas", pero "no puedo tomar mucho". "Tengo que ser profesional con esto", añadió.
El tema surgió durante el encuentro con el periodista, celebrado en la vivienda del actor en Los Ángeles, valorada en 12 millones de dólares, cuando este le ofreció una copa de vino.
Pitt también habló de un episodio de gran angustia personal, vinculado a conflictos familiares, en el que llegó a experimentar pensamientos suicidas.
"El dolor era tan abrumador que... no iba a actuar sobre esto, pero podía sentir, podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio", relató el actor.
El actor, separado de Angelina Jolie desde 2016, inició su proceso de sobriedad tras un incidente ocurrido en un avión ese mismo año, que habría influido en la ruptura del matrimonio. La pareja, que comparte seis hijos, fue declarada legalmente soltera en 2019 y llegó a un acuerdo de divorcio el año pasado.
Pitt ya había hablado públicamente de su proceso de recuperación en distintas ocasiones. En 2019, en una entrevista con The New York Times, explicó: "Había llevado las cosas todo lo lejos que pude llevarlas, así que me quité el privilegio de beber."
El año pasado, en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, recordó su primera reunión de un programa de doce pasos. "Estaba probando de todo, cualquier cosa que me tiraran... Fue un momento difícil. Necesitaba reiniciarme", contó.