Brad Pitt y su disgusto por la pelicula "Troya"

En una entrevista con The New York Times, el actor manifestó que su participación en “Troya” se debió a un compromiso con la productora tras el abandono de otro proyecto.

“Tuve que hacer ‘Troya’ porque, y supongo que ahora puedo decirlo, me salí de una película, entonces le debía algo al estudio”, manifestó Pitt.

El artista relató que su participación no fue desgarradora pero no estaba de acuerdo en la forma que se grabó la película: “no es que haya sido doloroso, pero me di cuenta que la forma en la que estaba siendo contada la película no era la forma en la que yo quería”.