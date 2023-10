Jacob Elordi dice que su primer “crush” fue Brad Pitt

Esas declaraciones fueron emitidas en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, donde el actor estuvo promocionando su más reciente película: Priscilla, dirigida por Sofia Coppola.

El conductor le hizo varias preguntas personales, entre ellas esa: ¿cuál fue su primer crush famoso?, a lo que el actor respondió que Pitt, y ante la sorpresa del público y de Fallon, este reiteró: “¿Realmente tuviste un crush con Brad?”, a lo que Elordi dijo muy seguro: “Sí, claro. [Cuando lo vi] en ´Troya´, dije: ‘Ese es un hombre hermoso. No hay cómo negarlo’”.

El actor de la serie de HBO, Euphoria, asistió a The Tonight Show para promocionar Priscilla, la película de Sofia Coppola que ya tuvo su paso por festivales y que llegará a las salas de cine en noviembre.

La cinta es una adaptación de Elvis and Me, las memorias de Priscilla Presley que fueron publicadas en 1985, y que ahora llegan a la pantalla con la interpretación de Jacob Elordi en el papel del rey del rock and roll, y Cailee Spaeny, que se mete en la piel de Priscilla.