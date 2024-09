George Clooney niega salario millonario en “Wolfs”: “No es el estándar”

La controversia surgió después de que un artículo publicado en The New York Times afirmara que Clooney y Pitt habían cobrado más de 35 millones de dólares cada uno por protagonizar Wolfs.

El actor también habló sobre los desafíos que la industria cinematográfica ha enfrentado en los últimos años, particularmente a raíz de la pandemia de covid-19.

“Sí, queríamos estrenarla [en cines]. Hemos tenido algunos baches en el camino, eso pasa”, comentó Clooney.

“Cuando hice The Boys in the Boat, lo hicimos para MGM, y luego terminó siendo para Amazon y no tuvimos un estreno en el extranjero en absoluto, lo cual fue una sorpresa”.

Clooney subrayó que la industria está tratando de adaptarse a la nueva realidad post-pandemia, lo que ha resultado en una serie de desafíos y ajustes en las estrategias de distribución de películas.

A pesar de estos obstáculos, Clooney se mostró optimista sobre el futuro de Wolfs, señalando que “mucha gente va a ver la película” y que el estreno limitado en cines permitirá que la producción llegue a una audiencia considerable antes de su lanzamiento en streaming.