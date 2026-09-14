Brad y Angelina, a una década del amor que se acabó

Los Ángeles, Estados Unidos.- Su separación tras doce años de relación, dos de ellos como marido y mujer, vino precedida días antes de una supuesta agresión del actor, en estado de embriaguez, a ella y dos de sus hijos dentro de un avión privado. Los hechos provocaron que el matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt pasara por una dura batalla legal por la custodia de los seis hijos en común (tres adoptados y tres biológicos) y un patrimonio que incluía una bodega francesa. La fortuna acumulada por la pareja pudo alcanzar los quinientos millones de dólares, de los que casi 180 los ganaron juntos, según la revista Forbes.

La historia de Jolie y Pitt, antes de su amargo final, estuvo llena de imágenes románticas y de proyectos humanitarios como la Fundación Maddox Jolie-Pitt, creada para reducir la pobreza rural y proteger la flora y fauna de Camboya, o la donación de casi 7 millones de dólares para la reconstrucción de Nueva Orleans.

Sr. y Sra. Smith, inicio del romance

El flechazo entre Brad Pitt y Angelina Jolie surgió durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith (2005), saltando el romance entre dos guapos, famosos y ricos, y en la ficción interpretando a un matrimonio con una vida aburrida pero que guardan un secreto, son asesinos a sueldo en agencias rivales y reciben la misión de matarse entre ellos. Ambos tenían un largo historial amoroso, él salió con Gwyneth Paltrow o Juliette Lewis antes de su boda en 2000 con Jennifer Aniston; y Jolie se había casado dos veces, con Jonny Lee Miller y con Billy Bob Thornton.

Los titulares sensacionalistas ante el nuevo idilio se centraron en las dos mujeres protagonistas. Por un lado se habló de que Aniston, entonces esposa de Pitt, estaba más centrada en su carrera que en tener hijos como él deseaba, y por otro se tachó a Jolie de "rompehogares". Con el tiempo se ha dado la circunstancia de que el actor y Aniston siguen siendo buenos amigos mientras que con Jolie no hay ninguna relación.

Boda en un castillo francés

La pareja se dio el "sí quiero" en una ceremonia íntima, el 23 de agosto de 2014, en su castillo de Miraval, en la localidad francesa de Correns, precisamente donde tenían la bodega y uno de los puntos negros para su divorcio. La actriz vestía un diseño nupcial de Luigi Massi, diseñador de la firma Atelier Versace, y lucía un original velo repleto de dibujos de sus niños. "Hemos compartido con nuestros hijos este día tan especial", "era importante para nosotros que el día fuera relajado y repleto de risas", dijeron los recién casados, cuyas fotos fueron portada de revistas de todo el mundo. La pareja parecía pasar por un momento muy bueno en su relación, solo un año después de que a Angelina se le extirparan los pechos y un año antes de sufrir lo mismo con los ovarios, con el objetivo de evitar el cáncer, enfermedad de la que murieron su madre y su abuela. "Llamé a mi marido a Francia, estaba en un avión en cuestión de horas. Lo bonito de estos momentos en la vida es que hay mucha claridad. Sabes para qué vives y lo que importa", afirmaba por entonces la actriz en el New York Times.

Seis hijos en común

La pareja tuvo seis hijos, tres adoptados -Maddox (Camboya), Zahara (Etiopía) y Pax (Vietnam)- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-, y la custodia de ellos fue uno de las claves fundamentales en su sonado divorcio. Cuando se conocieron, Jolie ya era madre adoptiva de Maddox y Zahara y el actor les daría su apellido en 2006. En octubre de 2016 se supo que la actriz obtuvo la custodia física de los seis niños y el actor tendría derecho a visitarlos, aunque desde un primer momento no tuvo encuentros con Maddox, con el que supuestamente Pitt se sobrepasó verbal y físicamente en el vuelo por defender a su madre y que hizo a Jolie tomar la decisión de la ruptura.

El Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles y el FBI investigaron el asunto sobre Maddox, pero decidieron cerrar el caso y no presentar cargos contra el protagonista de Ocean's Eleven. Durante el divorcio también hubo acusaciones contra él respecto a que no cumplía la pensión alimenticia, aunque sus abogados demostraron que entre 2016 y 2018 había pagado más de 1.3 millones de dólares.

Acuerdo de divorcio

Tras la ruptura se habló de supuestas infidelidades de él con la actriz francesa Marion Cotillard durante el rodaje de "Aliados", algo que ella negó tajantemente, además del abuso de alcohol, drogas o violencia, pero llegaron al acuerdo de divorcio en 2024.

"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la curación para su familia", dijo el abogado de Jolie, James Simon, en un comunicado. Jolie, con 49 años, y el actor, de 61, firmaron su divorcio 30 de diciembre de 2024, pero ya desde 2019 eran "legalmente solteros", y en 2021 un juez había otorgado la custodia compartida de los niños a ambos padres. No obstante, han quedado algunos flecos sueltos entre ellos como el tema de la bodega.

La nueva vida de Pitt y Jolie