¿Qué dijo Harry Styles sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Harry Styles protagonizó un momento comentado durante su show del sábado en el Madison Square Garden, escenario que meses atrás acogió la boda de su expareja, Taylor Swift, con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. El artista aprovechó su intervención sobre el escenario para lanzar una broma sobre el enlace.
"We're at Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks", dijo el excomponente de One Direction ante el público. Acto seguido añadió "And they also do weddings", frase que desató la ovación de los asistentes.
Swift y Kelce, ambos de 36 años, se casaron el pasado 3 de julio en una ceremonia con numerosos invitados del mundo del espectáculo, entre ellos Gigi Hadid, Selena Gomez, Bradley Cooper y Benny Blanco. El recinto instaló cortinas para evitar miradas indiscretas, aunque confirmó el enlace con carteles luminosos en el exterior con el mensaje "Just T&T Married!".
La cantante lució un vestido de la maison Christian Dior Haute Couture. El actor y humorista Adam Sandler ofició la ceremonia, mientras que Austin Swift y Jason Kelce ejercieron como madrina y padrino, respectivamente.
Entre los asistentes también estuvo Zoë Kravitz, actual pareja de Harry Styles, quien acudió sin acompañante. Swift y Kravitz mantienen una amistad cercana desde 2016, reforzada por la relación sentimental que la actriz mantiene con el cantante desde 2025.