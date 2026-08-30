¿Qué dijo Harry Styles sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Harry Styles protagonizó un momento comentado durante su show del sábado en el Madison Square Garden, escenario que meses atrás acogió la boda de su expareja, Taylor Swift, con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. El artista aprovechó su intervención sobre el escenario para lanzar una broma sobre el enlace.

"We're at Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks", dijo el excomponente de One Direction ante el público. Acto seguido añadió "And they also do weddings", frase que desató la ovación de los asistentes.