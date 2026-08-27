Harry Styles rinde homenaje a Dolly Parton durante concierto en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Harry Styles rindió un emotivo homenaje a Dolly Parton durante el primer concierto de su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fondo de una de las canciones más conocidas de la cantante, 'I Will Always Love You'.

Casi al final de su actuación, en la noche del miércoles, el británico dedicó unas palabras a Parton, fallecida el pasado martes a los 80 años.

"Nos quedan un par de canciones, pero antes quiero darles las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años", dijo Styles al público, como se puede ver en un vídeo publicado por medios especializados estadounidenses.