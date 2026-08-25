El Empire State Building se ilumina de rosa por Dolly Parton

Nueva York, Estados Unidos.- El emblemático Empire State Building de Nueva York se ilumina de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

Las luces del famoso rascacielos homenajea a la cantante, compositora, actriz, filántropa e icono de la música country, así como a su organización benéfica, Dolly Parton's Imagination Library, según un comunicado.

La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' anunció que padecía problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.