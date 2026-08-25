Así vivieron los familiares de Dolly Parton las horas previas a su muerte

Los Angeles, Estados Unidos.- Los seres queridos de Dolly Parton se trasladaron con urgencia para estar junto a ella después de que su salud sufriera un deterioro repentino, poco antes de su muerte el martes, según informó TMZ. Aunque la cantante había enfrentado problemas de salud en los meses previos, su fallecimiento resultó inesperado incluso para las personas más cercanas a ella.

De acuerdo con el citado medio, algunos allegados no alcanzaron a llegar a Nashville antes de que Parton muriera a los 80 años. Viajaron de urgencia a la ciudad al enterarse de que había sido hospitalizada y de que su estado se agravaba. Parton había ingresado el viernes en el Vanderbilt University Medical Center, en Nashville, por problemas renales y autoinmunes, y murió allí el martes por la mañana, según la misma fuente. Días antes, la artista hizo su última aparición pública. Fue a través de un mensaje grabado con el que recibió, de forma virtual, el premio ACM Poet's Award durante los ACM Honors del 19 de agosto. No se precisó cuándo se grabó ese video. En él, Parton reflexionó sobre su carrera como compositora.

"Cada sueño que tuve, y todos los sueños que he podido ver cumplidos en la vida, comenzaron con una canción. Escribir canciones ha sido mi terapia", expresó. "Escribir canciones ha sido mi liberación, mi alegría. Escribir canciones ha sido un regalo de Dios que me ha permitido tocar a la gente con palabras y música." En su última entrevista, publicada el viernes por la revista People, Parton había reconocido que arrastraba problemas de salud que no había atendido mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años. "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando estaba cuidando a Carl", dijo entonces. También señaló que "no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud".

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