Sandra Bullock rompe el silencio sobre la infidelidad de Jesse James

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sandra Bullock se refirió con inusual apertura al escándalo de infidelidad que protagonizó su exesposo Jesse James y que terminó por sepultar su matrimonio en 2010. La confesión llegó durante una conversación con su amiga Jennifer Aniston, publicada el martes 8 de septiembre en la revista Interview, en la que la actriz repasó una de las etapas más difíciles de su vida personal. La ganadora del Oscar, de 62 años, estuvo casada con James, de 57, entre 2005 y 2010. La separación se precipitó después de que varias mujeres denunciaran públicamente haber mantenido relaciones con el presentador de Monster Garage y fundador de West Coast Choppers durante el matrimonio.

Bullock describió aquel periodo como "un momento realmente oscuro" de su vida, agravado porque coincidió con la llegada de su hijo Louis, a quien había adoptado a finales de 2009, apenas meses antes de que estallara el escándalo. "Estaba criando y protegiendo a un pequeño pitufo mientras intentaba superar el duelo, tratando de salir de eso", relató la actriz a Aniston. La intérprete vinculó esa experiencia con el rodaje de Gravity, cinta estrenada en 2013 que considera "la más significativa" de su carrera por lo mucho que reflejaba su estado emocional en ese entonces. "Estaba en una caja cerrada, sola, sin nadie con quien hablar durante nueve horas al día. Ahí piensas mucho", explicó sobre el paralelismo entre el aislamiento de su personaje en el espacio y su vida real tras el divorcio. La actriz también reveló los métodos que utilizó para resguardar a Louis de la prensa cuando el escándalo se intensificó. Contó que, al ordenar un clóset, encontró unas bolsas grandes de hockey que solía usar para transportar ropa. "Metí a mi hijo en su portabebés, lo puse dentro de la bolsa de hockey y la cerré con él adentro. Después cargué la bolsa hasta el auto, como si estuviera cargando cualquier bolsa de hockey", detalló entre risas durante la charla.