Justin Theroux, exesposo de Jennifer Aniston, "reacciona" al nuevo romance de la actriz

El reciente gesto de Justin Theroux ha captado la atención del público tras el anuncio oficial de la nueva relación sentimental de Jennifer Aniston

  • 05 de noviembre de 2025 a las 10:31
1 de 12

El anuncio del nuevo romance de Jennifer Aniston no pasó desapercibido para su exesposo, Justin Theroux, quien reaccionó públicamente tras la confirmación que la actriz hizo en redes sociales.

 Foto: Shutterstock
2 de 12

La intérprete compartió, el pasado 2 de noviembre, una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazando al autor y terapeuta Jim Curtis, junto al mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor”.

 Foto: Instagram | @jenniferaniston
3 de 12

Con esa publicación, Aniston puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental y oficializó una relación que había permanecido reservada.

 Foto: Captura de pantalla | @jimcurtis1
4 de 12

La noticia fue celebrada por colegas y seguidores, quienes inundaron los comentarios con mensajes de cariño y felicitaciones.

 Foto: Instagram | @jenniferaniston
5 de 12

En medio de ese entusiasmo, la reacción de Theroux se convirtió en uno de los gestos más comentados.

 Foto: Shutterstock
6 de 12

El actor, con quien Aniston estuvo casada entre 2015 y 2018, mostró su respaldo con un “me gusta” en la publicación, un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos.

 Foto: Shutterstock
7 de 12

La historia entre Aniston y Theroux comenzó en 2011 durante el rodaje de "Locura en el paraíso".

 Foto: Shutterstock
8 de 12

Tras su divorcio, ambos mantuvieron una relación cordial y cercana, marcada por el respeto mutuo, algo que han reiterado en distintas entrevistas públicas.

 Foto: Shutterstock
9 de 12
10 de 12

El gesto reciente del actor refuerza esa buena relación y refleja la madurez con la que ambos han manejado su vínculo.

 Foto: Shutterstock
11 de 12
12 de 12

Mientras tanto, Aniston y Curtis continúan consolidando su historia, descrita por su entorno como “natural, ligera y positiva”, según People.

 Foto: Captura de pantalla | @jimcurtis1
