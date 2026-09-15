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Gael García Bernal ahora lleva a Toronto su filme en el que actúa Ricky Martin

El actor y director mexicano Gael García Bernal presenta en Toronto ‘Hombre al agua’, una comedia sobre clase, masculinidad e identidad latinoamericana

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 15:35
Gael García Bernal ahora lleva a Toronto su filme en el que actúa Ricky Martin

García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano.

 Foto: EFE

Toronto, Canadá.- Gael García Bernal vuelve a ponerse detrás y delante de la cámara en 'Hombre al agua', una comedia sobre clase, masculinidad e identidad latinoamericana que se presenta este martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), nueve días después de su estreno mundial en Venecia.

La película, incluida en el programa Special Presentations y que celebra este martes su estreno norteamericano, es el tercer largometraje dirigido por García Bernal tras 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019).

García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano. El encuentro transforma su vida: Camilo acaba trasladándose a México, se casa con la hija de Abel y entra en un mundo de riqueza y privilegios muy alejado del que conocía.

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Pero ese ascenso social pone progresivamente en cuestión su independencia y sus aspiraciones, en una historia que utiliza la comedia para observar las relaciones de poder, la identidad y las diferencias de clase.

Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Ezequiel Díaz, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas y el puertorriqueño Ricky Martin forman parte del reparto internacional.

García Bernal escribió el guion con el dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti y ha explicado durante la presentación de la cinta en Venecia que quiso utilizar la historia de Camilo también como una metáfora sobre América Latina y la búsqueda de una narrativa propia.

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Uno de los elementos más singulares es la participación de Martin, que interpreta a Roby, un actor encargado de representar a Camilo dentro de una película que se rueda dentro de la propia historia.

El cantante puertorriqueño figura además como productor ejecutivo y el papel supone su regreso a una producción cinematográfica en español después de más de tres décadas.

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Redacción web
EFE

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