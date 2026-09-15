Gael García Bernal ahora lleva a Toronto su filme en el que actúa Ricky Martin

Toronto, Canadá.- Gael García Bernal vuelve a ponerse detrás y delante de la cámara en 'Hombre al agua', una comedia sobre clase, masculinidad e identidad latinoamericana que se presenta este martes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), nueve días después de su estreno mundial en Venecia.

La película, incluida en el programa Special Presentations y que celebra este martes su estreno norteamericano, es el tercer largometraje dirigido por García Bernal tras 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019).

García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano. El encuentro transforma su vida: Camilo acaba trasladándose a México, se casa con la hija de Abel y entra en un mundo de riqueza y privilegios muy alejado del que conocía.