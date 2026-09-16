Decomisan 10 kilos de supuesta cocaína tras enfrentamiento en Colón

Colón, Honduras.-Un decomiso de 10 kilos de supuesta cocaína fue reportado durante una operación antinarcóticos ejecutada en el sector de Plan de Flores y alrededores de la aldea Icoteas, en el municipio de Limón, departamento de Colón. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), durante el operativo se produjo un enfrentamiento entre elementos militares y presuntos integrantes de una estructura criminal que se movilizaban en dos vehículos tipo pick-up.

Según el informe, los ocupantes de los automotores comenzaron a disparar contra los uniformados al percatarse de la presencia del personal militar, lo que provocó un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, los sospechosos huyeron del lugar y dejaron abandonados los dos vehículos en la zona.

Posteriormente, los automotores fueron inspeccionados con apoyo de binomios del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Entre lo decomisado se encuentran dos vehículos tipo pick-up, uno de ellos con un blindaje especial, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

También fueron encontrados 10 kilos de supuesta cocaína, dos kilos de pasta base de cocaína y una libra de supuesta marihuana. Durante la inspección, los militares localizaron además tres teléfonos celulares, 33 cartuchos calibre 7.62 milímetros y una antena de internet. En el lugar también se encontraron un pasaporte de nacionalidad colombiana y un documento de identidad (DNI) de nacionalidad colombiana. Como parte del decomiso se reportaron, además, 100 galones de combustible Jet-A1, cuyo hallazgo también quedó incluido en las diligencias realizadas durante la operación. Las Fuerzas Armadas confirmaron que ningún elemento militar resultó herido durante el enfrentamiento registrado en el sector de Plan de Flores y la aldea Icoteas.