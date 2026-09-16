Encuentran cabeza de un hombre en la colonia Flores de Mayo de El Progreso

El Progreso, Honduras.-Una cabeza humana fue localizada entre unos matorrales en la colonia Flores de Mayo, en El Progreso, Yoro, un hallazgo que generó alarma y consternación entre los pobladores del sector. Según información preliminar, en el lugar también fue encontrado un rótulo con un mensaje amenazante dirigido a personas señaladas por presuntos robos.

El descubrimiento ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Los vecinos de la zona aseguraron que no reconocen a la víctima, por lo que se presume que no residía en ese sector. El hallazgo provocó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes alertaron sobre la presencia de restos humanos en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del hombre ni han establecido las circunstancias en las que su cabeza fue abandonada entre la vegetación.