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Encuentran cabeza de un hombre en la colonia Flores de Mayo de El Progreso

Los vecinos de la zona aseguraron que no reconocen a la víctima, por lo que se presume que no residía en ese sector

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 08:52
Encuentran cabeza de un hombre en la colonia Flores de Mayo de El Progreso

La cabeza estaba en medio de unos matorrales.

 Foto: Cortesía

El Progreso, Honduras.-Una cabeza humana fue localizada entre unos matorrales en la colonia Flores de Mayo, en El Progreso, Yoro, un hallazgo que generó alarma y consternación entre los pobladores del sector.

Según información preliminar, en el lugar también fue encontrado un rótulo con un mensaje amenazante dirigido a personas señaladas por presuntos robos.

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El descubrimiento ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Los vecinos de la zona aseguraron que no reconocen a la víctima, por lo que se presume que no residía en ese sector.

El hallazgo provocó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes alertaron sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del hombre ni han establecido las circunstancias en las que su cabeza fue abandonada entre la vegetación.

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Los equipos correspondientes realizan las diligencias de investigación para identificar a la víctima y esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se espera que las autoridades determinen si existen otros indicios relacionados con el hallazgo y establezcan las causas de muerte.

El caso continúa bajo investigación, mientras los pobladores de la colonia Flores de Mayo permanecen consternados por lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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