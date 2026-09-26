Hombre resulta gravemente herido tras ataque a balazos en el bulevar del norte de SPS

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este sábado en el bulevar del norte, frente a un establecimiento de comida rápida, en San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada preliminarmente como Edwin Salguero, de aproximadamente 35 años, quien se disponía a abordar su vehículo, una camioneta doble cabina de color rojo, en compañía de su madre, cuando fue interceptado por los atacantes.
De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicletas aparentemente esperaban la salida de Salguero. Cuando el hombre se dirigía hacia su vehículo, los individuos habrían disparado en reiteradas ocasiones en su contra.
El ataque dejó gravemente herido a Salguero, quien fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona y posteriormente trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano.
Las autoridades confirmaron inicialmente que el hombre permanecía con vida y que estaba siendo intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.
Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la identidad de los responsables. Agentes policiales indicaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) estaría a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes estarían detrás de la agresión.