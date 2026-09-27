A su casa llegan a quitarle la vida a un hombre en el barrio Buenos Aires en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En su casa y frente a su familia, un hombre fue ejecutado a disparos por sicarios, la noche del sábado, en uno de los barrios más populares de la capital.

El crimen ocurrió en el barrio Buenos Aires, cerca del casco histórico de esta ciudad, alrededor de las 9:15 de la noche, cuando la víctima acababa de entrar a su casa, después de llegar de la calle.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Oliva Núñez, de 54 años de edad, con domcilio en el sector conocido como Azcona, en el antañón Buenos Aires; originario de San Antonio de Flores, en el departamento de Choluteca.

Luis Alberto sólo tenía unos minutos de haber entrado a su vivienda, y como si le estuviesen dando seguimiento, los malvivientes entraron también tras de él