Avenida Posadas será reconstruida tras detectar daños mayores en la vía

Tegucigalpa, Honduras.- La​​​​​ avenida Posadas, en el barrio Buenos Aires, será reconstruida luego de que las primeras labores de intervención permitieran detectar un deterioro mayor al previsto en la estructura de la vía. Los trabajos comenzaron con la excavación y preparación del tramo para colocar una nueva calzada de concreto hidráulico. Sin embargo, al retirar las losas existentes, las cuadrillas encontraron daños más extensos en la estructura de la calle. Ante esta situación, fue necesario retirar por completo la calzada del tramo intervenido y reparar las tuberías antes de continuar con la reconstrucción.

José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, explicó que las condiciones encontradas obligaron a ampliar el alcance inicial de los trabajos. "Ya realizamos la reparación de las tuberías y ahora avanzamos con la colocación del material selecto para posteriormente construir nuevamente la vía”, señaló. Una vez concluidas las labores de preparación, se procederá con la construcción de la nueva calzada utilizando concreto hidráulico, de acuerdo con el plan de intervención.

El proyecto también contempla la construcción de aceras y bordillos, por lo que la intervención no se limitará únicamente a la superficie destinada al tránsito vehicular. La avenida Posadas es uno de los tramos de la capital que actualmente requieren una intervención más profunda debido a las condiciones encontradas bajo la calzada existente. La presencia de daños en las tuberías también hizo necesario atender primero esa infraestructura antes de avanzar con la reconstrucción de la calle.

También habrá bacheo en otros sectores