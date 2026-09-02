  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Estas son las zonas de la capital donde habrá bacheo esta semana

La Cerro Grande, Miramontes, La Campaña, Modelo y otros sectores tendrán trabajos viales hasta el domingo 6 de septiembre. Los conductores deberán mantener precaución

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 15:44
Estas son las zonas de la capital donde habrá bacheo esta semana

Otro de los puntos incluidos es la calle Venecia, desde la avenida José María Medina hasta la avenida Juan Manuel Gálvez.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Cerro Grande, Miramontes, La Campaña, Modelo y otros sectores de Tegucigalpa y Comayagüela serán intervenidos esta semana con trabajos de bacheo y rehabilitación vial.

Las labores forman parte de un plan que se desarrolla desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre en distintos puntos de la capital.

Uno de los principales frentes se encuentra en la colonia Cerro Grande, donde las cuadrillas trabajan en la décima avenida y calles internas de la zona 4.

Vecinos protestan en la 33 calle de San Pedro Sula por mal estado de vías

En este sector, la colocación de mezcla asfáltica se realiza en horario nocturno, de 7:00 de la noche a 4:00 de la madrugada, para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

¿Qué otros sectores serán intervenidos?

El plan también contempla trabajos en el acceso principal a la residencial Jacaranda, así como en la avenida República de México y la calle hacia la colonia La Campaña, frente a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

Otro de los puntos incluidos es la calle Venecia, desde la avenida José María Medina hasta la avenida Juan Manuel Gálvez.

También se realizarán trabajos en el trébol del Anillo Periférico, en el sector de Villas del Sol, además de la calle interna de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Las cuadrillas llegarán además a la primera calle de Miramontes, los accesos al mercado Zonal Belén y la avenida Biblioteca.

El listado incluye la parte interna con acceso por el bulevar del Norte y la avenida República de Chile, en la colonia Modelo.

También se atenderán varios retornos que presentan baches puntuales y requieren reparaciones para mejorar las condiciones de circulación.

¿Qué sectores de Tegucigalpa y Comayagüela fueron intervenidos en la reparación de calles?

Bacheo exprés y reconstrucción

Entre los puntos contemplados también está la calle de conexión desde el final del bulevar Morazán hacia Villa Olímpica, en la colonia La Esperanza.

En este tramo se aplica el programa de bacheo exprés, que prioriza los puntos que necesitan una intervención rápida para facilitar el tránsito vehicular.

Además del bacheo, se ejecutarán trabajos de mayor profundidad en diferentes calles del barrio Buenos Aires, donde se realizará reconstrucción con concreto.

Las intervenciones forman parte de las labores de mantenimiento de la red vial de Tegucigalpa y Comayagüela. La municipalidad señala que los trabajos buscan atender los tramos que presentan deterioro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias