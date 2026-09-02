Estas son las zonas de la capital donde habrá bacheo esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La Cerro Grande, Miramontes, La Campaña, Modelo y otros sectores de Tegucigalpa y Comayagüela serán intervenidos esta semana con trabajos de bacheo y rehabilitación vial. Las labores forman parte de un plan que se desarrolla desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre en distintos puntos de la capital. Uno de los principales frentes se encuentra en la colonia Cerro Grande, donde las cuadrillas trabajan en la décima avenida y calles internas de la zona 4.

En este sector, la colocación de mezcla asfáltica se realiza en horario nocturno, de 7:00 de la noche a 4:00 de la madrugada, para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

¿Qué otros sectores serán intervenidos?

El plan también contempla trabajos en el acceso principal a la residencial Jacaranda, así como en la avenida República de México y la calle hacia la colonia La Campaña, frente a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon). Otro de los puntos incluidos es la calle Venecia, desde la avenida José María Medina hasta la avenida Juan Manuel Gálvez. También se realizarán trabajos en el trébol del Anillo Periférico, en el sector de Villas del Sol, además de la calle interna de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Las cuadrillas llegarán además a la primera calle de Miramontes, los accesos al mercado Zonal Belén y la avenida Biblioteca. El listado incluye la parte interna con acceso por el bulevar del Norte y la avenida República de Chile, en la colonia Modelo. También se atenderán varios retornos que presentan baches puntuales y requieren reparaciones para mejorar las condiciones de circulación.

Bacheo exprés y reconstrucción