Vecinos protestan en la 33 calle de San Pedro Sula por mal estado de vías

San Pedro Sula, Honduras.- Pobladores de las colonias Villa Ernestina y Perfecto Vásquez salieron a protestar este miércoles -8 de abril- en la 33 calle de San Pedro Sula, exigiendo a la alcaldía la reparación de calles y mejoras en un centro educativo de la zona.
Los manifestantes denunciaron el deterioro de varias vías, asegurando que el mal estado dificulta tanto el tránsito vehicular como el peatonal.
“Nos han tenido abandonados, no tenemos respuestas", afirmaron los protestantes, evidentemente molestos por la situación en la que se encuentran.
Lamentaron que "hay tres calles que ni caminando se puede pasar, queremos que nos escuchen, que vengan a repararnos las calles y avenidas, parece la Luna”.
Cabe destacar que, el mal estado de la vía ha provocado el constante deterioro de los vehículos que circulan a diario por la zona para llegar a sus centros de trabajo o realizar diligencias.
La manifestación provocó un fuerte congestionamiento vehicular en esta importante arteria, que conecta a la ciudad con el municipio de La Lima.
Los vecinos advirtieron que continuarán con las acciones de presión hasta obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades municipales.