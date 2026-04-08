Vecinos protestan en la 33 calle de San Pedro Sula por mal estado de vías

San Pedro Sula, Honduras.- Pobladores de las colonias Villa Ernestina y Perfecto Vásquez salieron a protestar este miércoles -8 de abril- en la 33 calle de San Pedro Sula, exigiendo a la alcaldía la reparación de calles y mejoras en un centro educativo de la zona.

Los manifestantes denunciaron el deterioro de varias vías, asegurando que el mal estado dificulta tanto el tránsito vehicular como el peatonal.

“Nos han tenido abandonados, no tenemos respuestas", afirmaron los protestantes, evidentemente molestos por la situación en la que se encuentran.