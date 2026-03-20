Quema de llantas, pancartas y cierre de calles: ¿por qué se están realizando las protestas del PNRP?

En diferentes ciudades de Honduras empleados y exempleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) han protagonizado protestas con quema de llantas, pancartas y cierre de calles, como una forma de presión para exigir respuestas de las autoridades. ¿Qué es lo que piden?
El PNRP es un programa adscrito a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que se encarga de identificar y reducir pérdidas en el sistema eléctrico, labor que realiza con cuadrillas técnicas en campo.
La razón principal de las protestas es el incumplimiento laboral, por lo que manifestantes exigen el pago inmediato de al menos tres meses de salarios atrasados (enero, febrero y marzo de 2026) que se les debe, pese a haber continuado realizando sus labores operativas.
“Hay compañeros que ya no tienen dinero ni para el transporte. Hemos seguido trabajando con la esperanza de que nos paguen, pero ya son tres meses sin salario y la situación es insostenible”, manifestó uno de los empleados.
Trabajadores también señalan que se les está obligando a firmar contratos temporales de corta duración a pesar de haber firmado previamente contratos indefinidos.
Dirigentes sindicales han explicado que el conflicto surgió luego de que las nuevas autoridades propusieran contratos de dos meses como condición para pagar salarios adeudados, afectando a los empleados que dependen de ese ingreso.
Ante la situación, Nasry Asfura, presidente de Honduras, manifestó que "Aquí no se trata de violarle los derechos a nadie, se les va a cumplir completamente. Si creen que quemando llantas y obstaculizando el tráfico o molestando al resto de la ciudadanía van a lograr algo, no es así".
Cerca de 2,300 empleados del PNRP a nivel nacional están afectados indirectamente, y muchos han solicitado que se respete lo ya pactado en sus contratos.
Las protestas del PNRP han mantenido cerrado en horas tempranas uno de los carriles del anillo periférico en Tegucigalpa, a inmediaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, carreteras como la CA-5 en Comayagua, sectores del sur (Valle y Choluteca), San Pedro Sula.
La quema de llantas y los cierres de calles han generado caos vial y afectaciones al tráfico, con ciudadanos reportando largas esperas en las vías, especialmente en bulevares y carreteras principales.