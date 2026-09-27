Muere Glen Solomon, exdiputado que impulsó el Día Nacional de la Biblia en Honduras

Islas de la Bahía, Honduras.-La muerte de Glen Solomon, exdiputado por el departamento de Islas de la Bahía, fue confirmada este domingo 27 de septiembre, día en que Honduras conmemora el Día Nacional de la Biblia.
De acuerdo con los reportes divulgados durante las primeras horas de este domingo, Solomon habría fallecido durante la madrugada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su muerte.
Solomon es recordado principalmente por haber presentado ante el Congreso Nacional la moción que dio paso a la creación del Día Nacional de la Biblia en Honduras.
La iniciativa fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 157-87, emitido en septiembre de 1987, que estableció el último domingo de septiembre de cada año como la fecha oficial para esta conmemoración.
Desde entonces, la jornada forma parte del calendario de celebraciones religiosas del país y, particularmente, de las actividades desarrolladas por iglesias evangélicas hondureñas.
Cada año, congregaciones y organizaciones religiosas realizan distintas actividades para conmemorar la fecha, entre ellas caminatas, concentraciones, cultos, caravanas y actos públicos en diferentes ciudades.
Este 2026, la celebración coincide con el domingo 27 de septiembre, una fecha que adquirió un significado particular tras conocerse el fallecimiento del exparlamentario que impulsó la iniciativa legislativa hace casi cuatro décadas.
La noticia generó mensajes de pesar y recordatorios sobre la participación de Solomon en la aprobación del decreto que estableció la conmemoración nacional.
Su paso por el Congreso Nacional quedó ligado a una fecha que continúa formando parte de las actividades religiosas que se desarrollan cada año en Honduras.