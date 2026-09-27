Muere Glen Solomon, exdiputado que impulsó el Día Nacional de la Biblia en Honduras

Islas de la Bahía, Honduras.-La muerte de Glen Solomon, exdiputado por el departamento de Islas de la Bahía, fue confirmada este domingo 27 de septiembre, día en que Honduras conmemora el Día Nacional de la Biblia.

De acuerdo con los reportes divulgados durante las primeras horas de este domingo, Solomon habría fallecido durante la madrugada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Solomon es recordado principalmente por haber presentado ante el Congreso Nacional la moción que dio paso a la creación del Día Nacional de la Biblia en Honduras.